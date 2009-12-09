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دعوة للابتسامة (25) حرف النون


مصطفى حسين السنجاري
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 12:58
المحور: الادب والفن
    


(25)

هات لي بسمة حبٍّ
=باللمى أو بالعيونْ

ليس أحلى من حبيبٍ
=باسم الثغر حنونْ

إنّما البسمـــــــةُ تُغْني
= عن كثيرٍ من شجونْ

فلنسافرْ بجناحَيْـ
=ـها إلى دنيا الجنونْ

حيثُ أهل العشقِ فيها
=بالأماني يرفلونْ

حيث لا همٌّ لديهم
=أو عذابٌ وظنونْ

حيثُ فيه العمرُ لا تبـ
=ـليــهِ بالعدّ السنونْ





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مصطفى حسين السنجاري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مصطفى حسين السنجاري - دعوة للابتسامة (25) حرف النون