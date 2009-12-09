

مصطفى حسين السنجاري

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 12:58

المحور: الادب والفن









(25)



هات لي بسمة حبٍّ

=باللمى أو بالعيونْ



ليس أحلى من حبيبٍ

=باسم الثغر حنونْ



إنّما البسمـــــــةُ تُغْني

= عن كثيرٍ من شجونْ



فلنسافرْ بجناحَيْـ

=ـها إلى دنيا الجنونْ



حيثُ أهل العشقِ فيها

=بالأماني يرفلونْ



حيث لا همٌّ لديهم

=أو عذابٌ وظنونْ



حيثُ فيه العمرُ لا تبـ

=ـليــهِ بالعدّ السنونْ