أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - عبد العزيز فرج عزو - البحرين بطلة البطولة العربية الاولي للشباب لريضة البولينج للفردي بمصر2017 ونبذة عن هذه اللعبة


اخر الافلام











المزيد.....

البحرين بطلة البطولة العربية الاولي للشباب لريضة البولينج للفردي بمصر2017 ونبذة عن هذه اللعبة


عبد العزيز فرج عزو
الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:36
المحور: عالم الرياضة
    


أقيمت البطولة العربية الأولي لرياضة البولينج الفردية للشباب الذكور بجمهورية مصر العربية بالمركز الدولي للبولينج للقوات المسلحة بالقاهرة خلال الفترة
من 21 وحتى 24 ابريل 2017 وقد اشترك في هذه البطولة 7 دول وهي دول مصر والبحرين والعراق والكويت وقطر والسعودية والأردن.
وقد فاز بكاس هذه البطولة دولة البحرين عن طريق لاعبها أسامة عبد الرحمن والذي حصل أيضا علي الميدالية الذهبية.
واليكم نتائج البطولة النهائية لهذه البطولة فقد أسفرت عن الآتي:::-
-----------------------------------------
1- حصول اللاعب البحريني أسامة عبد الرحمن علي كاس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول.
2- حصول اللاعب القطري جاسم محمد المريخي علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.
3- حصول اللاعب المصري عمر الشيمي علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث
4- حصول اللاعب البحريني عمر راشد علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث مكرر.
تم تسليم وتكريم الفائزين بكأس البطولة العربية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لهم من قبل الاتحاد المصري لرياضة البولينج والاتحاد العربي للبولينج
واقيم حفل راضي كبير لهذه البطولة في المركز الدولي للقوات المسلحة للبولينج بمحافظة القاهرة
-------------------------------
((( ثانيا ))) نبذة مختصرة عن رياضة البولينج وهي الآتي ::::-
--------------------------------
رياضة البولينج هي لعبة ممتعة وتتم بالاتي
يقوم اللاعب المنافس بقذف كرة البولينج وذلك لضرب أجسام خشبية بقصد تسجيل نقاط.
ويوجد العديد من أشكال البولينج التي وجدت في الحضارات القديمة ربما كان أقدمها ما وجد من رياضة تشبه البولينج لدى قدماء الفراعنة في مصر القديمة واليونان أيضا
أما صيغة البولينج الحديثة والحالية فقد ظهرت في إنجلترا في القرن الحادي عشر وفي عام 1895 تأسس أول اتحاد أمريكي لرياضة البولينج
وقد تأسس الاتحاد الدولي لهذه اللعبة سنة 1952 وتأسس الاتحاد العربي أيضا لهذه اللعبة سنة 1999 وأيضا تأسس الاتحاد المصري لرياضة البولينج عام 1997
وقواعد هذه الرياضة تتم بالاتي :::::-
---------------------------
1- منطقة اللعب: هو المكان الذي يقف فيه اللاعب استعداد ا لرمي الكرة ويجب ألا تقل طول منطقة اللعب عن 15 قدم.
2- حارة اللعب: هي المنطقة التي تسير عليها الكرة بعد خط الفاول والذي يبلغ طوله 63 قدم وعرضه 42 بوصة ويبدأ طول خط الفاول من بدايته إلي القارورة الأولي
بطول يبلغ 60 قدم. ويتكون الممر من 39 شريحة طولية تحتوي كل منها علي ممر بداخله تسقط فيه الكرة في حالة اللعب الخطأ.
3- القوارير: عشرة قوارير يتم رصها آليا علي هيئة مثلث وتصنع تلك القوارير من الخشب وهي مغطاة بالبلاستيك لحمايتها. ويبلغ طول القارورة 15 بوصة وتزن حوالي 3-3.5 رطل.
4- الحذاء: يستخدم اللاعب حذاء خاص مصنوع من الجلد وكعبه من الكاوتش وذلك حتى يساعد اللاعب علي التزحلق في الخطوة الأخيرة.
5- حقيبة للكرات.
ويبلغ محيط كرة البولينج حوالي 27 بوصة بينما يبلغ قطرها حوالي 59،8 بوصة.
الكرة: يتراوح وزن الكرة من 6- 16 رطل ويوجد بها ثلاثة ثقوب حتى يستطيع أي لاعب الإمساك بها وهي تمسك بالأصابع الوسطي، والبنصر والإبهام
وطريقة ممارسة رياضة البولينج بالاتي :::-
-----------------------------
1- يمنح كل لاعب عشرة أدوار، يسمى كل منها بالإطار (Frame).
2- يحاول اللاعب في الملعب خلال كل دور إسقاط الأوتاد كلها من أول محاولة، وعندما ينجح في ذلك تسمى نتيجة هذه المحاولة بالـ (Strike)،
أما إذا تبقى بعض الأوتاد فيمنح محاولة أخرى، وفي حالة نجاحه في إسقاطها تسمى بالـ (Spare).
3- يمنح اللاعب عدد معين من النقاط عن كل وتد يقوم بإسقاطه، ومن المفترض أن يساوي كل وتد نقطة واحدة،
ولكن احتساب النقاط يتم بأسلوب تراكمي معقد بعض الشيء، فإذا نجح المتسابق في إسقاط كل الأوتاد من الرمية الأولى (Strike)،
يحصل في الإطاريين التاليين على ضعف عدد النقاط، أي أن كل وتد يسقطه يحسب بنقطتين ويضاف إلى نقاط المحاولة الأولى.
4- أما إذا نجح اللاعب في إسقاط جميع الأوتاد الخشبية بعد الكرة الثانية (Spare)، يحصل على ضعف عدد النقاط في المحاولة الأولى من الإطار التالي فقط
ويشرف الاتحاد الدولي لرياضة البولينج علي عدة أنواع وهي::-
-------------------------------
1- بولينج العشرة قواريروويوجد في المنطقة الأمريكية والمنطقة الأسيوية والمنطقة الأوروبية
2- بولينج التسعة قوارير فيتواجد في القارة الأوربية فقط.
هذه كانت نبذة مختصرة عن هذه رياضة البولينج الممتعة .
---------------------
والي لقاء قادم ان شاء الله تعالي .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عبد العزيز فرج عزو

إجمالي القراءات: 570,508
المقالات المنشورة: 247
- نتائج بطولتي البحر المتوسط الأولي والثانية لرياضة الجولف بمص ...
- نتائج البطولة العربية والأفريقية لرياضة الترايثلون للشباب وا ...
- نتائج بطولة العالم العاشرة للجمباز الفني للرجال والسيدات بدو ...
- نتائج تصفيات كأس الآمم الأفريقية لكرة السلة للرجال والسيدات ...
- نتائج بطولة العالم للجائزة الكبري لرياضة الشطرنج الخاطف للرج ...
- نتائج بطولة العالم للملاكمة العربية الاحترافية الكيك بوكسينغ ...
- الفرق بين رياضة الكيك بوكسينغ ورياضة المواي تاي
- نتائج البطولة الدولية الشاطئية الاولي لرياضة إلتقاط الأوتاد ...
- نتائج بطولة الفيوم للجامعات المصرية لرياضة رفع الأثقال للرجا ...
- نتائج بطولتي العالم للمصارعة الحرة والرومانية للرجال التي أق ...
- نتائج بطولة الخليج الحادية والعشرين للجولف بدولة البحرين
- نتائج بطولة أمم أوروبا للتزلج الفني علي الجليد بدولة التشيك ...
- نتائج بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب تحت 20 سنة بكندا 2017
- نتائج سباق الدراجات الهوائية للرجال والسيدات بمدينة شرم الشي ...
- النتائج النهائية لبطولة القلايل السادسة للصيد التقليدي بدولة ...
- كرة البيسبول أو القاعدة رياضة القوة والسرعة والشجاعة والمناف ...
- نتائج بطولة كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات بمصر 2 ...
- نتائج البطولة الأولي للسيدات لقفز الحواجز برياضة الفروسية بد ...
- نتائج بطولة سمو الأمير السادسة للرماية للرجال والسيدات بدولة ...
- نتائج البطولة العربية الثالثة عشرة لرياضة الرماية للرجال وال ...

المزيد.....


اخبار الرياضة
- أرسنال يفوز على مانشستر يونايتيد في الدوري الانجليزي الممتاز ...
- ذئاب روما تضمد جراحها على حساب ميلان الجريح
- مارادونا يدرب ناديا عربيا
- بطلة المغرب تغادر مدريد
- روما يستعيد الوصافة وباليرمو يودع الكالتشيو
- مارادونا يعود للتدريب في الإمارات
- ليون يعزز موقعه بالمركز الرابع
- مارادونا يعود للتدريب في الإمارات
- الخطوط الجوية القطرية ترعى بطولات الفيفا
- بالفيديو.. شنايدر يسجل هدفا مذهلا!

المزيد.....
كتب ودراسات
- العربي بن مبارك أول من حمل لقب الجوهرة السوداء / إدريس ولد القابلة

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,366,292
الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - عبد العزيز فرج عزو - البحرين بطلة البطولة العربية الاولي للشباب لريضة البولينج للفردي بمصر2017 ونبذة عن هذه اللعبة