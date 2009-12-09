

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 8 - 04:36

المحور: عالم الرياضة









أقيمت البطولة العربية الأولي لرياضة البولينج الفردية للشباب الذكور بجمهورية مصر العربية بالمركز الدولي للبولينج للقوات المسلحة بالقاهرة خلال الفترة

من 21 وحتى 24 ابريل 2017 وقد اشترك في هذه البطولة 7 دول وهي دول مصر والبحرين والعراق والكويت وقطر والسعودية والأردن.

وقد فاز بكاس هذه البطولة دولة البحرين عن طريق لاعبها أسامة عبد الرحمن والذي حصل أيضا علي الميدالية الذهبية.

واليكم نتائج البطولة النهائية لهذه البطولة فقد أسفرت عن الآتي:::-

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1- حصول اللاعب البحريني أسامة عبد الرحمن علي كاس البطولة والميدالية الذهبية والمركز الأول.

2- حصول اللاعب القطري جاسم محمد المريخي علي الميدالية الفضية والمركز الثاني.

3- حصول اللاعب المصري عمر الشيمي علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث

4- حصول اللاعب البحريني عمر راشد علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث مكرر.

تم تسليم وتكريم الفائزين بكأس البطولة العربية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لهم من قبل الاتحاد المصري لرياضة البولينج والاتحاد العربي للبولينج

واقيم حفل راضي كبير لهذه البطولة في المركز الدولي للقوات المسلحة للبولينج بمحافظة القاهرة

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((( ثانيا ))) نبذة مختصرة عن رياضة البولينج وهي الآتي ::::-

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رياضة البولينج هي لعبة ممتعة وتتم بالاتي

يقوم اللاعب المنافس بقذف كرة البولينج وذلك لضرب أجسام خشبية بقصد تسجيل نقاط.

ويوجد العديد من أشكال البولينج التي وجدت في الحضارات القديمة ربما كان أقدمها ما وجد من رياضة تشبه البولينج لدى قدماء الفراعنة في مصر القديمة واليونان أيضا

أما صيغة البولينج الحديثة والحالية فقد ظهرت في إنجلترا في القرن الحادي عشر وفي عام 1895 تأسس أول اتحاد أمريكي لرياضة البولينج

وقد تأسس الاتحاد الدولي لهذه اللعبة سنة 1952 وتأسس الاتحاد العربي أيضا لهذه اللعبة سنة 1999 وأيضا تأسس الاتحاد المصري لرياضة البولينج عام 1997

وقواعد هذه الرياضة تتم بالاتي :::::-

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1- منطقة اللعب: هو المكان الذي يقف فيه اللاعب استعداد ا لرمي الكرة ويجب ألا تقل طول منطقة اللعب عن 15 قدم.

2- حارة اللعب: هي المنطقة التي تسير عليها الكرة بعد خط الفاول والذي يبلغ طوله 63 قدم وعرضه 42 بوصة ويبدأ طول خط الفاول من بدايته إلي القارورة الأولي

بطول يبلغ 60 قدم. ويتكون الممر من 39 شريحة طولية تحتوي كل منها علي ممر بداخله تسقط فيه الكرة في حالة اللعب الخطأ.

3- القوارير: عشرة قوارير يتم رصها آليا علي هيئة مثلث وتصنع تلك القوارير من الخشب وهي مغطاة بالبلاستيك لحمايتها. ويبلغ طول القارورة 15 بوصة وتزن حوالي 3-3.5 رطل.

4- الحذاء: يستخدم اللاعب حذاء خاص مصنوع من الجلد وكعبه من الكاوتش وذلك حتى يساعد اللاعب علي التزحلق في الخطوة الأخيرة.

5- حقيبة للكرات.

ويبلغ محيط كرة البولينج حوالي 27 بوصة بينما يبلغ قطرها حوالي 59،8 بوصة.

الكرة: يتراوح وزن الكرة من 6- 16 رطل ويوجد بها ثلاثة ثقوب حتى يستطيع أي لاعب الإمساك بها وهي تمسك بالأصابع الوسطي، والبنصر والإبهام

وطريقة ممارسة رياضة البولينج بالاتي :::-

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1- يمنح كل لاعب عشرة أدوار، يسمى كل منها بالإطار (Frame).

2- يحاول اللاعب في الملعب خلال كل دور إسقاط الأوتاد كلها من أول محاولة، وعندما ينجح في ذلك تسمى نتيجة هذه المحاولة بالـ (Strike)،

أما إذا تبقى بعض الأوتاد فيمنح محاولة أخرى، وفي حالة نجاحه في إسقاطها تسمى بالـ (Spare).

3- يمنح اللاعب عدد معين من النقاط عن كل وتد يقوم بإسقاطه، ومن المفترض أن يساوي كل وتد نقطة واحدة،

ولكن احتساب النقاط يتم بأسلوب تراكمي معقد بعض الشيء، فإذا نجح المتسابق في إسقاط كل الأوتاد من الرمية الأولى (Strike)،

يحصل في الإطاريين التاليين على ضعف عدد النقاط، أي أن كل وتد يسقطه يحسب بنقطتين ويضاف إلى نقاط المحاولة الأولى.

4- أما إذا نجح اللاعب في إسقاط جميع الأوتاد الخشبية بعد الكرة الثانية (Spare)، يحصل على ضعف عدد النقاط في المحاولة الأولى من الإطار التالي فقط

ويشرف الاتحاد الدولي لرياضة البولينج علي عدة أنواع وهي::-

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1- بولينج العشرة قواريروويوجد في المنطقة الأمريكية والمنطقة الأسيوية والمنطقة الأوروبية

2- بولينج التسعة قوارير فيتواجد في القارة الأوربية فقط.

هذه كانت نبذة مختصرة عن هذه رياضة البولينج الممتعة .

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والي لقاء قادم ان شاء الله تعالي .