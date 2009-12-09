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مجموعة الرحيل ( 6 ).


سعد سوسه
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:41
المحور: الادب والفن
    


قلق
يقلقني ليلِ ..
ساقضيه ...
.... دونك .
فاحلم انك ... لي .
ليلِ طويل دونك ...
..... سبيلي اليك .. حلمي .
........................
- ولسوف يعطيك قلبك ... فارضى .
دعاء
ادع ربك ان ينقذني حبك .

حسد .
احسد الصباح لأنه ..... اول من يراك .


صدق
- عليك ان تصدقني .
- لايمكن ان اصدق عيناي ؟

زواج
اجراء روتيني لابد من القيام به لكن نتائجه كارثية .
صلاة
- تركت الصلاة ... لانها لم تمنحني مااريد .
- العادات القديمة لاتموت .

ذنب
- تشعرني بالذنب .
- الشعور ... معدِ
هرب
انا لم اهرب منك بل اهرب اليك
غرور
الغرور لايمكن ان يكون محصوراَ بكِ لكنك اكثرهم .





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سعد سوسه

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سعد سوسه - مجموعة الرحيل ( 6 ).