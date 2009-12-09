

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 7 - 02:41

المحور: الادب والفن









قلق

يقلقني ليلِ ..

ساقضيه ...

.... دونك .

فاحلم انك ... لي .

ليلِ طويل دونك ...

..... سبيلي اليك .. حلمي .

........................

- ولسوف يعطيك قلبك ... فارضى .

دعاء

ادع ربك ان ينقذني حبك .



حسد .

احسد الصباح لأنه ..... اول من يراك .





صدق

- عليك ان تصدقني .

- لايمكن ان اصدق عيناي ؟



زواج

اجراء روتيني لابد من القيام به لكن نتائجه كارثية .

صلاة

- تركت الصلاة ... لانها لم تمنحني مااريد .

- العادات القديمة لاتموت .



ذنب

- تشعرني بالذنب .

- الشعور ... معدِ

هرب

انا لم اهرب منك بل اهرب اليك

غرور

الغرور لايمكن ان يكون محصوراَ بكِ لكنك اكثرهم .