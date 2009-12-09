

زهور العتابي

الحوار المتمدن-العدد: 5514 - 2017 / 5 / 7 - 00:05

المحور: الادب والفن









انا طفلٌ

ان تألّم

او يجوع

يذرفُ الدموع

وزهرةٌ

انا

اذلّها الربيع

وضاعتْ

وسط الظلامِ

بلا ..نور

حائرةَ

في جُنحِ الليل

انظرُ للصبحِ الجميل

للحُبْ

فلا اجدْهُ.

الطيورُ تغرّد

لحبيبتها الأغصان

اغصانٌ نادرةٌ خضراء

وعريسَها النور

تزفُه الشمس

لتبسمْ الزهور .

وتنشدُ الطيور

إلا انا !!

صخرةٌ انا

يحوطُها الرُكام

لايهزّها الهواء

تصاحبُ الاشواكَ بالسِقام

بصُحبة الخريفْ

ودائما خريفْ

بحيرةُ الأيام

تُذيقني الالام

سفينةٌ انا

تجوبُ في البحار

تصارعُ الأمواجِ

والرياااح

مائلةَ الشراع

ابحث عن نهاية

نهاية الحياة