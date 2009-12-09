

ماهر رزوق

الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:28

المحور: الادب والفن









قصيدة بنكهة الروايات العظيمة





لم يستطع ألاّ يكتب ...

عن قصة موتهِ المعلن ...

لم يستطع إلا أن يخالف ...

قواعد عشقهِ ...

و يرضخ لرغبة عزازيل أفكارهِ ...



ذاك العدّاء ...

خلف حلمٍ كالطائرة الورقيه ...

ذهبَ مع الريح ...

و لن يعود ...



يكتب كل ليلةٍ ...

عن شيطنات الطفلة الخبيثة ...

بحبرِ ذاكرة الجسد ...



و يسافر بأجنحةٍ متكسرة ...

عبر ماضيه العميق ...

يعيش قصة حب مريضة ...

بالكوليرا ...

غير مكترث للحرب و السلم ...

للجريمة و العقاب ...

فهو الآن ...

مسيحٌ يعيش اغواءه الأخير ...

قبل أن يصلب من جديد ...



لن ينسى ...

حتى بعد ملايين القصائد ...

وجهها الذي لا ملامح له ...

و عطرها المحفور ...

في ذاكرة الياسمين ...

فحتى لو أقسمت له ...

كل الروايات ...

سيبقى قابعاً في ظلّ الأفعى ...

و لن يصدق يوماً أنه ...

لم يكن في عمرها سوى ...

عابرَ سرير ... !!



MAHER RAZOUK