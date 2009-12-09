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قصيدة بنكهة الروايات العظيمة


ماهر رزوق
الحوار المتمدن-العدد: 5513 - 2017 / 5 / 6 - 12:28
المحور: الادب والفن
    


قصيدة بنكهة الروايات العظيمة


لم يستطع ألاّ يكتب ...
عن قصة موتهِ المعلن ...
لم يستطع إلا أن يخالف ...
قواعد عشقهِ ...
و يرضخ لرغبة عزازيل أفكارهِ ...

ذاك العدّاء ...
خلف حلمٍ كالطائرة الورقيه ...
ذهبَ مع الريح ...
و لن يعود ...

يكتب كل ليلةٍ ...
عن شيطنات الطفلة الخبيثة ...
بحبرِ ذاكرة الجسد ...

و يسافر بأجنحةٍ متكسرة ...
عبر ماضيه العميق ...
يعيش قصة حب مريضة ...
بالكوليرا ...
غير مكترث للحرب و السلم ...
للجريمة و العقاب ...
فهو الآن ...
مسيحٌ يعيش اغواءه الأخير ...
قبل أن يصلب من جديد ...

لن ينسى ...
حتى بعد ملايين القصائد ...
وجهها الذي لا ملامح له ...
و عطرها المحفور ...
في ذاكرة الياسمين ...
فحتى لو أقسمت له ...
كل الروايات ...
سيبقى قابعاً في ظلّ الأفعى ...
و لن يصدق يوماً أنه ...
لم يكن في عمرها سوى ...
عابرَ سرير ... !!

MAHER RAZOUK





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ماهر رزوق

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماهر رزوق - قصيدة بنكهة الروايات العظيمة