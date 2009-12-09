

سعد سوسه

الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 09:49

المحور: الادب والفن









حب

- ما الحب .

- الحب تصوف ... عبادة .



شعور

- اشعر انك جيد .

- الشعور دليل واه .



سؤال .

سأل الشاب الكاتب الكبير الكهل : هل قرات قصتي الاخيرة .

اجاب ببرود : وهل ستنتهي ققصك .



رحيك .

لاتجربي الرحيل ... فبعدك ساسكن الاحلام .



يارب .

كانت تتوسل الله ان يحقق امنيتها الوحيدة ان يبقي من تحب ويحفظه من كل مكروه .... بعدها اكتشف خيانتها .



تربية .

علم ابن صديقه المتوفي كل فنون الحياة ، كل شيء عن الحياة ولكنه التفت اليه وجده ينبض بالموت في كل شيء .... فعلم ان الموت لديهم وراثة .