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- مجموعة الرحيل ( 4 ).


سعد سوسه
الحوار المتمدن-العدد: 5504 - 2017 / 4 / 27 - 09:49
المحور: الادب والفن
    


حب
- ما الحب .
- الحب تصوف ... عبادة .

شعور
- اشعر انك جيد .
- الشعور دليل واه .

سؤال .
سأل الشاب الكاتب الكبير الكهل : هل قرات قصتي الاخيرة .
اجاب ببرود : وهل ستنتهي ققصك .

رحيك .
لاتجربي الرحيل ... فبعدك ساسكن الاحلام .

يارب .
كانت تتوسل الله ان يحقق امنيتها الوحيدة ان يبقي من تحب ويحفظه من كل مكروه .... بعدها اكتشف خيانتها .

تربية .
علم ابن صديقه المتوفي كل فنون الحياة ، كل شيء عن الحياة ولكنه التفت اليه وجده ينبض بالموت في كل شيء .... فعلم ان الموت لديهم وراثة .





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سعد سوسه

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