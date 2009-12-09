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بطاقة اليانصيب


عماد عبد اللطيف سالم
الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 02:57
المحور: الادب والفن
    


بطاقة اليانصيب


رجلٌ يُصلّي لربّهِ ..
خمسينَ عاماً.
كانت الصلاةُ ذاتها
كلّ ليلةٍ
والدُعاء ..
يا ربّي اجعَلني افوزُ باليانصيب .
كلّ ليلة
و عاماً بعد عام
كان يبتهِلُ الى الربّ ..
رجاءاً يا ربّي
إجعلني افوزُ بـ اليانصيب.
وأخيراً ..
أحدُ الملائكة يذهبُ الى الربِّ ، ويقولُ له ..
يا ربّي ..
هذا الرجلُ يُصلّي منذُ وقتٍ طويل
من اجل انْ يفوزَ بـ اليانصيب
لماذا لا تجعلهُ يفوز ؟
أجابَ الربّ ..
أنا أحبُّ أنْ أساعدهُ
و أحقّقُ لهُ أُمنيته
لكنهُ لم يشتري أبداً
بطاقة اليانصيب .
(منقولٌ ، بتصرّف ، عن : Dan Stevens .. في فيلم THE TICKET )





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عماد عبد اللطيف سالم

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عماد عبد اللطيف سالم - بطاقة اليانصيب