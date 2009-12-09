

عماد عبد اللطيف سالم

الحوار المتمدن-العدد: 5503 - 2017 / 4 / 26 - 02:57

المحور: الادب والفن









بطاقة اليانصيب





رجلٌ يُصلّي لربّهِ ..

خمسينَ عاماً.

كانت الصلاةُ ذاتها

كلّ ليلةٍ

والدُعاء ..

يا ربّي اجعَلني افوزُ باليانصيب .

كلّ ليلة

و عاماً بعد عام

كان يبتهِلُ الى الربّ ..

رجاءاً يا ربّي

إجعلني افوزُ بـ اليانصيب.

وأخيراً ..

أحدُ الملائكة يذهبُ الى الربِّ ، ويقولُ له ..

يا ربّي ..

هذا الرجلُ يُصلّي منذُ وقتٍ طويل

من اجل انْ يفوزَ بـ اليانصيب

لماذا لا تجعلهُ يفوز ؟

أجابَ الربّ ..

أنا أحبُّ أنْ أساعدهُ

و أحقّقُ لهُ أُمنيته

لكنهُ لم يشتري أبداً

بطاقة اليانصيب .

(منقولٌ ، بتصرّف ، عن : Dan Stevens .. في فيلم THE TICKET )