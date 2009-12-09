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درب الفاتحين


نائلة أبوطاحون
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:51
المحور: الادب والفن
    


في حنايا القدس نبضٌ.. لا يبين
ودموعٌ حرّةٌ....
وقلاع من أنين
ترصُدُ الخطوَ بصمتٍ
ترقبُ الفجرَ المُبين
قلبها في العشق صبٌ
لايهادِنْ..
لا يَلينْ..
خلف سور القلب درب
مشرع للفاتحين





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نائلة أبوطاحون

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نائلة أبوطاحون - درب الفاتحين