

نائلة أبوطاحون

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 21:51

المحور: الادب والفن









في حنايا القدس نبضٌ.. لا يبين

ودموعٌ حرّةٌ....

وقلاع من أنين

ترصُدُ الخطوَ بصمتٍ

ترقبُ الفجرَ المُبين

قلبها في العشق صبٌ

لايهادِنْ..

لا يَلينْ..

خلف سور القلب درب

مشرع للفاتحين