أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - لقمان منصور - لا تتركيني


اخر الافلام











المزيد.....

لا تتركيني


لقمان منصور
الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 00:35
المحور: الادب والفن
    


لا تتركيني......
شعر و ترجمة : لقمان منصور
،،،،،،،،،،،،،،،،،،
إلى أين تذهبين ؟!
لِمَ تَتْرُكيني ؟!
ألا تعلمين ؟! أِنَّكِ بِدوني
ربيعٌ بِلا أزهارْ
و خَريفٌ بِلا عاصفة !
أَلا تَعلَمينَ ؟! أِنَّكِ بِدوني
شِتاءٌ بِلا مَطَرْ
قَصيدةٌ بلا وَزْنٍ ولا قافية !
إرْجَعيْ لا تَتْرُكيني
فَأَنا بِدونكِ
إنجانةٌ بِلا ورودْ
مَجنونٌ بِلا صَحْراءْ
طْائِرٌ بِلا عُشْ
مُتَشَرِّدٌ بِلا بيتْ
وَ لِلْعُمْر آخِرُ فَصل
وَ أَخيرُ عامْ
.......................





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
لقمان منصور

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- زواج القاصرات
- لَسْتُ نادماً
- درس العشق

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- بي بي سي تطلق بثا تلفزيونيا جديدا باللغة الصومالية
- رحيل رائد الكتابة والنقد التونسي توفيق بكّار
- ستالون يرفع دعوى على شركة Warner Bros
- الخميس.. انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة للموسيقى المع ...
- رغم استمرار محاكمته.. لمجرد يحرز ثلاث جوائز للموسيقى العربية ...
- افتتاح معرض الرسام الروسي الراحل فيريشاغين في بطرسبورغ
- الشاعر إبراهيم الخياط يقرأ في -جمهورية البرتقال-
- فنانة تشكيلية أردنية تتهم الجيل الجديد بالكسل
- حقيقة ساطعة في زمن المجازر
- هل بدأ البوليميك السياسي مجددا بين البام والبيجيدي؟

المزيد.....
كتب ودراسات
- جسد ضيق / هويدا صالح
- عشق البنات / هويدا صالح
- القرآن كتاب الشيطان الأخير Freedom Ezabel / فري دوم ايزابل Freedom Ezabel
- أناشيد كارمنا بورانا - المجموعة الكاملة / ماجد الحيدر
- -في هذه الايام..-، لغابريل غارسيا ماركيز / سعدي عبد اللطيف
- التناقض بين الأدب والفن وبين السياق الاجتماعى فى المجتمع الب ... / رمضان الصباغ
- رواية كاثرين / تامر البطراوي
- التابو المحرم والثقافة المضادة- نوال السعداوي- / يوسف أحمد إسماعيل
- همسات مبحوحة / ميساء البشيتي
- دروس في فقه اللغة / المهدي فكري

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,360,670
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - لقمان منصور - لا تتركيني