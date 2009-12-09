

لقمان منصور

الحوار المتمدن-العدد: 5502 - 2017 / 4 / 25 - 00:35

المحور: الادب والفن









لا تتركيني......

شعر و ترجمة : لقمان منصور

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إلى أين تذهبين ؟!

لِمَ تَتْرُكيني ؟!

ألا تعلمين ؟! أِنَّكِ بِدوني

ربيعٌ بِلا أزهارْ

و خَريفٌ بِلا عاصفة !

أَلا تَعلَمينَ ؟! أِنَّكِ بِدوني

شِتاءٌ بِلا مَطَرْ

قَصيدةٌ بلا وَزْنٍ ولا قافية !

إرْجَعيْ لا تَتْرُكيني

فَأَنا بِدونكِ

إنجانةٌ بِلا ورودْ

مَجنونٌ بِلا صَحْراءْ

طْائِرٌ بِلا عُشْ

مُتَشَرِّدٌ بِلا بيتْ

وَ لِلْعُمْر آخِرُ فَصل

وَ أَخيرُ عامْ

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