

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 17:09

المحور: الادب والفن









حكومتنا ذكية

في بيع نفط ألأجيال

في خزن الذهب وألأموال

وفي جمع الضرائب

حكومتنا ذكية

في إتباع الباطل

في ترفيع القاتل

وفي إحلال المصائب

حكومتنا ذكية

في أستملاك ألأراضي

في حيازة القاضي

وفي جعل الوطن خرائب

حكومتنا ذكية

في زرع ألأحلام

في نشر ألأوهام

وفي ألأيمان

بالمعجزات والعجائب

حكومتنا ذكية

في قطع الخدمات

في بيع الذات

وفي بناء الزرائب

حكومتنا ذكية

في جلد الفقير

في العزف على المزامير

وفي النوم والتثائب

حكومتنا ذكية

في التلسط على الشعب

لا يرضيها العجب

حكومتنا ذكية

طاعتها على ألأمة وجب

ورأيها دائماً

هو الرأي الصائب