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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبد مطلك - أحلام ضائعة
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أحلام ضائعة


كريم عبد مطلك
الحوار المتمدن-العدد: 5451 - 2017 / 3 / 5 - 12:03
المحور: الادب والفن
    


عراجينٌ قديماتٌ أمانينا
ماحلّ مَنّ السما ضيفاُ بوادينا
يزورنا الغيث في أحلام يقظتنا
وتستفيق على سَبْخٍ روابينا
عَشْرٌ عجافُ مامرّت بنا سُحُبٌ
يُظلِلْننا من ندى والقيظُ يكوينا
قد غادر النوروز واحات نهيم بها
واستوطن الشحّ نبعاً كان يروينا
تلك الربوع التي كانت تتوق لنا
أضحت فيافي ليس تؤوينا
كنّا فراشات نجوبها طرباً
يعانق اللحن قيثارات أهلينا
نستنشق الحب من أورادها غَنَجاً
وننثر الزهو في أحلى حوارينا
ما ضر لو عاد الزمان بنا ولنا
كيما تعود مُشعّات ليالينا
ويعود ذاك البدر يحضننا ونحضنه
وتعود ليلى التي كانت تناجينا
ويعود ذاك الكأس بيني وبينها
من خمرة الأشواق أسقيها وتسقينا





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كريم عبد مطلك

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كريم عبد مطلك - أحلام ضائعة