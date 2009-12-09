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شوزوفرينيا


ماجد أحمد النصيرات
الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 15:53
المحور: الادب والفن
    


شيزوفرينيا القصيدة
(1)
يحتمل المعنى التأويل
و الفكرة تولد بدليل
زهرة لوز بالمنفى
تتأنق ببياض و تميل
(2)
اضطراب القافية
....
تورية في عمق النص
مفردة تأخذ أبعاد
و بأخرى موسيقى الضاد
لحن الحاضر و الماضي
تذكرة السفر إلى الأجداد
صور الأحلام الممزوجة
باليأس و آمال العشاق
ذكرى تتعبها الأشواق
( 3)
إنهيار عصبي
...
الصدفة صبح بمساء
بمجاز اللغة الأسماء
تلثم بعض رحيق العمر
عتم ما بين الأضواء
تبحث عن كل الأشياء
تراقب موتك مضطربا
و تنوء بجرحك دون دواء
تسقط من تاء التأنيث
الجنة في حضن النار
تحيا و تموت و تنهار
مرتبط. أنت بقلب التاء
.....
ماجد النصيرات





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ماجد أحمد النصيرات

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