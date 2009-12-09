

ماجد أحمد النصيرات

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 15:53

المحور: الادب والفن









شيزوفرينيا القصيدة

(1)

يحتمل المعنى التأويل

و الفكرة تولد بدليل

زهرة لوز بالمنفى

تتأنق ببياض و تميل

(2)

اضطراب القافية

....

تورية في عمق النص

مفردة تأخذ أبعاد

و بأخرى موسيقى الضاد

لحن الحاضر و الماضي

تذكرة السفر إلى الأجداد

صور الأحلام الممزوجة

باليأس و آمال العشاق

ذكرى تتعبها الأشواق

( 3)

إنهيار عصبي

...

الصدفة صبح بمساء

بمجاز اللغة الأسماء

تلثم بعض رحيق العمر

عتم ما بين الأضواء

تبحث عن كل الأشياء

تراقب موتك مضطربا

و تنوء بجرحك دون دواء

تسقط من تاء التأنيث

الجنة في حضن النار

تحيا و تموت و تنهار

مرتبط. أنت بقلب التاء

.....

ماجد النصيرات