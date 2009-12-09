

كيفهات أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 5450 - 2017 / 3 / 4 - 09:50

المحور: الادب والفن









فيما مضى

كنتُ أعلّق قفلاً

على جسر الأمنيات

وأشعلُ كل يوم شمعةً

في كنيسة

أسافر من غير عنوان

احفظ جميع الطرقات الى بيتك

وأقلمُ أشجارها . اجزأعشابها

أصادقُ طيورها أيضا

فيما مضى

كنت اشعر أني سأصلك

بكل هزائمي احلامي دخاني

وزجاجات الأنيقة

التي تشعر لوحدها

نعم لوحدها

إني أحبك