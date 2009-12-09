

شه مال عادل سليم

الحوار المتمدن-العدد: 5449 - 2017 / 3 / 3 - 14:01

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









صوبوا بنادقكم صوب المُحتل التركي وليس بوجه القوى الثورية في شنكال .....!!

في الوقت الذي تقوم تركيا ومرتزقتها من المنظمات الارهابية بفتح جبهات جديدة في حربها لإبادة شعبنا الكوردي من خلال استهداف المقاومة الثورية لشعبنا في روج آفا وشمال سوريا؛ وبعد زيارة السيد مسعود البارزاني لأنقرة ولقاءه القادة الاتراك، وفي تحرك مشبوه وغير مسئول ينذر باقتتال داخلي لا في جنوب كوردستان، بل وبين اطراف سياسية وعسكرية في جنوب وغرب كوردستان، هاجم مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني وما يعرف ببيشمركة روج آفا والمدعومة من الحزب المذكور وحكومة انقرة محيط ناحية خانصور بقضاء شنكال والمحررة من قبل وحدات حماية شنكال ووحدات حماية المرأة ( YBŞ وYJŞ ) منذ العام 2014 بعد ان كانت بيد داعش الارهابية.

اننا إذ نستنكر بأشد العبارات هذا التحرك المشبوه، نطالب القوات المهاجمة الانسحاب الفوري الى مواقعها السابقة، ونطالب قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني العمل على طرد القوات التركية المحتلة لأجزاء من جنوب كوردستان والتعامل معها كقوة محتلة بدلاً من توجيه فوهات بنادق مسلحيهم والتابعين لهم بوجه من حمى شنكال واهلنا الايزديين.

لا لذبح شنكال من جديد .....



دانا جلال – شه مال عادل سليم

3 اذار

2017