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المركزية الديمقراطية و سيرورة التطور


غسان صمودي
الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 16:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ما هو التنظيم الثوري ؟
التنظيم الثوري هو منظم الجماهير الشعبية في نضالها من أجل الشيوعية . و النشاطات العملية لتنظيم البروليتاريا تقوم على قوانين تطور المجتمع و على دراسة هذه القوانين. و الماركسية التي يتبناها التنظيم الثوري كمنهج لدراسة المجتمع و رؤية و طريقة في الحياة و المجتمع ، بحيث تكون "المركزية الديمقراطية" هي الطريقة و الأسلوب التنظيمي الذي يتطابق و النظرية الماركسية التي تتخذ من صراع المتناقضات و وحدتها ، و نفي النفي، و التحول من الكم إلى الكيف، كل ذلك تبعا لسيرورة التطور.
و "المركزية الديمقراطية" هي بالأساس شكل تنظيمي يأخذ بعين الإعتبار النقد و النقد الذاتي و المحاسبة و خضوع الأقلية للأغلبية و تشجيع مبدأ المبادرة الفردية.
و بعيدا عن الذاتية، لا يمكن ممارسة النقد و النقد الذاتي بدون تكوين نظري يمنح للمناضل الشيوعي آليات التحليل العلمي الملموس. و هنا أستحضر إنجازات الشهيد عبد اللطيف زروال النظرية و التطبيقية حول مفهوم "الحزب الثوري". و هذا الأسلوب، أي المركزية الديمقراطية، قد أستعمل من طرف رواد التنظيمات الثورية من القائد لينين و ستالين و ماو تسي تونغ و أرنستو غيفارا ... و المفكرون الثوريون مثل جورج بوليتزار و أنطونيو غرامشي و جورج لوكاش.
و على ضوء النظرية الثورية و الممارسة التظيمية و السياسية المعتمدة يمكن للمناضلين الشيوعيين المنظمين ممارسة النقد الذاتي بكل وضوح محاسبة و مساءلة.
و لا يمكن أن يكون هذا النشاط الثوري النظري و العملي إلا مستمرا داخل خلايا و لجان و فروع و قطاعات و فصائل تابعة لهذا التنظيم.
و الفعل النضالي الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا داخل الإطارات الجماهيرية التي تسعى دائما إلى تقويم كل مرحلة تاريخية إجتازتها لتعرف الخلل و تصححه و تضبط التحالفات الإستراتيجية و التكتيكية مع تمييز العدو الطبقي باعتباره عدوا رئيسيا عن العدو الثانوي، و ذلك لضبط الشكل النضالي و لكيفية التعامل مع الأعداء





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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - غسان صمودي - المركزية الديمقراطية و سيرورة التطور