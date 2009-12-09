

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 15:58

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









إياكم والبياض

يوسف جريس شحادة

كفرياسيف_www.almohales.org

" قال الرب إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم وان لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم ايضا لا يغفر لكم زلاتكم. واذا صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين فانهم ينكرون { يغيرون } وجوههم ليظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم انهم استوفوا اجرهم. اما انت اذا صمت فادهن راسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء. وابوك الذي ينظر في الخفاء يجازيك علانية. لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حين يفسد السوس والاكلة وينقب السارقون ويسرقون. لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يُفسد سوس ولا اكلة ولا ينقب السارقون ولا يسرقون. لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك".

+15 _14 قال الرب ان غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم وان لم تغفروا للناس زلاتهم فأبوكم ايضا لا يغفر لكم زلاتكم.

= ان غفرتم : كيف نفسّر مفهوم المغفرة التي مقتصرة هي للرب، بحسب الانجيل وهنا يطلب منا الرب ان نغفر للآخرين؟ ما المعنى هنا للمغفرة؟هل من تناقض في مفهوم اللفظة؟

= وان لم تغفروا: ما حكم الرب لمن لا يغفر؟هل يمكن تطبيق هذا النص على ارض الواقع؟.

= لا يغفر لكم ابوكم : هل المغفرة مشروطة هي؟ وكيف اذا يشرح الخوري ان رحمة الرب واسعة ويقبل منا كل شيء ويغفر لنا؟اذا تناقض فادح فاضح بحسب بعض الخوارنة لتفسيرهم النص المقدس؟.

+ 16 واذا صمتم فلا تكونوا معبسين كالمرائين فانهم ينكرون { يغيرون } وجوههم ليظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم انهم استوفوا اجرهم.

هل الصوم كالصلاة هو امر سرّي ؟ اذا الصوم ليس الزاميا؟ لماذا قرر الاباء الصوم؟ ما الفرق بين الانجيليين والكنيسة البيزنطية اذا الصوم اختياري؟. ما غاية قول الرب "لا تكونوا معبسين" قارن مع العهد القديم؟ وخصوصا سفر استير وايوب والمراثي ودانيال ويوئيل؟

يبدو لاول وهلة ان الصوم "اختياريا هو" ولكن مقارنة مع العهد القديم ولنفهم غاية قول الرب فان الصوم واجب هو انظر قارن مع يوئيل وزكريا وخروج ومتى واعمال.

= فلا تكونوا معبسين : الصوم علاقة بين الإنسان والله.

= فانهم ينكرون { يغيرون } وجوههم : هل القصد للفريسيين؟

= ليظهروا للناس: يبين مفهوم الصلاة عند الآخرين.

+ 18 _17 اما انت اذا صمت فادهن راسك واغسل وجهك لئلا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء. وابوك الذي ينظر في الخفاء يجازيك علانية.

قارن هذه مع نص راعوث ودانيال.

ويقول القديس ساويرس الانطاكي:" ومن جهة اخرى ان نتزيّن ونضيء بممارستنا الخير الذي تنيره النعمة الروحية".

ويقول الاب ثيوتاس:"

19 _لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض حين يفسد السوس والاكلة وينقب السارقون ويسرقون.

ما علاقة هذه والصوم؟

= ينقب السارقون:تلميح الى اللِبن أي الطين غير المشوي الذي كان يستعمل في بناء البيوت { ايوب 19 :4 } او من حجارة صغيرة بدون كلس ورمل { أي مادة لاحمة _ اسمنت } مما يسهل على اللص ان ينقب الحائط او السقف ويسرق الكنز.

+ 20 لكن اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يُفسد سوس ولا اكلة ولا ينقب السارقون ولا يسرقون.

ما العاقة والصوم والكنوز؟ والعبارة"ينقب السارقون" ما علاقتها والنص؟هل السارق ينقّب البيت؟كيف واي بيت يتحدث المسيح في زمانه؟

+21 لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك:هل قصد الرب هنا "الولاء للرب ؟ام للماديات؟ بالمعنى الحرفي للعبارة.

يقول القديس اوغسطينوس:"

"أكثروا من عمل الرب كل حين"

"ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"

" القافلة تسير والكلاب تنبح"

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