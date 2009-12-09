

رولا حسينات

الحوار المتمدن-العدد: 5448 - 2017 / 3 / 2 - 00:57

المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات









من حقي أن امارس طقوس الحياة وأن لا أنتظر من يمهد الطريق لي، من حقي أن أعبر عن نفسي وأن لا أنتظر سيل الدعوات، من حقي أن أنظف زجاجي الهش بانجازاتي، بحقيقتي الصامدة لا المصطنعة التي صنعها البؤساء من حولي، هشاشتي كما يظن الاخرون بالفطرة لكنها ليست كذلك إنما هي تلك الدعة إلى الانحطاط والوقوع في محظورات الجسد وعبوديته، من حقي أن أعبر عن رأيي، عن حياتي، عن طريقي الذي قطعته بغربال وبمغرز، من حقي أن أعلن أني قادرة على المضي في طريق الحياة كما أردتها قوية صامدة...ناصعة البياض، بلا امتهان، بلا احتقار لنفسي ولكوني أنثى...أردتني أنثى كاملة...بعيدا عن منطق الجسد وإطار الصورة...امرأة صاحبة قرار ورائدة في الحل...أن أعبر عن دواخلي بطلاقة وأن أنافس نفسي وأفضح استحواذه واتهامي بالقصور..من حقي أن أعلنها أنا قضيتي وسأدافع عنها ..إنها حلمي الذي أحاول أن ألملمه وأن أصنعه من جديد برؤية الكفاءة والانجاز....من هنا كانت مسابقتي الولى التي أردتها للنساء لصوتهن للروح العالقية في جدار هش اسمه الحرية...

لأديبة والقاصة رولا حسينات تتشرف بدعوة جميع الكاتبات العربيات الموهوبات أينما كن...لمشاركتها في مسابقة الأديبة رولا حسينات الأولى في القصة القصيرة أن تكتب في أحد هذه المواضيع :

1-العنف الجسدي والنفسي الذي يمارس ضد المرأة.

2-الرغبة في الاستقرار العاطفي وبناء أسرة.

3-قدرة الامهات على محاورة الأبناء...

كما نرحب بأي موضوع يبحث في قضايا المرأة المعاصرة...

شروط المسابقة:

1-أن تكون ضمن فئة القصة القصيرة.

2- لا تزيد عن 1000 كلمة...

3- لا تمس العقائد او تتطرق لأي قضايا مذهبية...

4-خالية من الأخطاء اللغوية والإملائية...

5- آخر أجل للمشاركة نهاية شهر أبريل-نيسان 2017

6- المشاركة بنص واحد...

7- المشاركة مفتوحة لجميع الموهوبات من كافة انحاء الوطن العربي.

8- العمر غير محدد...

بمجرد وصول المشاركة نقوم بإشعار الوصول...

ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني:rulahessinat@gmail.com

ويمكن إرساله بملف ورد او كوبي بيست على صفحة الأديبة رولا حسينات على الفيس بوك

https://www.facebook.com/Rulahessienat

حيث ستخضع المشاركات للجنة تحكيم عربية من نقاد ذوي خبرة وشأن في الساحة الأدبية العربية.

حيث سيكون التحكين على مرحلتين:

الأولى: في اختيار النصوص التي حازت على اعلى العلامات من بين القصص المشاركة.

الثانية: سيتم اختيار النصوص أفضل عشرة نصوص...

الجوائز:

سيتم منح الفائزين بالعشرة مراكز الأوّل شهادات تقدير من تصميم واحد من مبدعي التصميم

وسيتم نشرها ايضا في جريدة دنيا الوطن المصرية وهي جريدة إلكترونية وورقية والشكر الجزيل للأستاذ الصحفي: أحمد مهران...

سيتم نشر مشاركات الفائزين في وكالة خبر الاعلامية الشكر الجزيل للكاتب والناقد الكبير عباس عجاج...وسيتl نشر كتاب الكتروني يضم المشاركات المشاركة برعاية دار كتابات جديدة والدكتور جمال الجزوري...

كما ونرحب بجميع الراغبين في تقديم الجوائز لمسابقة الأديبة رولا حسينات الأدبية مهما كانت رمزية....

المسابقة تهدف إلى أن تقدم المرأة نفسها وتوصل صوتها للمجتمع دون خوف...