التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - الشيخ عبدالقادرالخزنوي - من البرزاني الأب على البرزاني الابن هكذا يكون القادة
|
|
من البرزاني الأب على البرزاني الابن هكذا يكون القادة
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
- ?صدور العدد السابع من مجلة الثورة الدائمة (شباط/فبراير- 2017 ...
- انتخابات الاتحاد العمالي: الأحزاب لم تتفق على اسم الرئيس بعد ...
- ندوة مع الخبير الاقتصادي د. كمال حمدان عن النظام الضريبي لنق ...
- الفصائل الفلسطينية تثبت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة + ف ...
- الاستقلال و العدالة و التنمية و الاتحاد الاشتراكي ببني بوعيا ...
- شاركواً في تظاهرة السبت 4 آذار الساعة 4 بعد الظهر في ساحة ال ...
- مراقب الدولة الإسرائيلي: الجيش فشل بشكل ذريع في صد الصواريخ ...
- روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن بفرض عقوب ...
- في روسيا..إنتاج النفط يزداد انخفاضا
- وزير الدفاع البريطاني: حرب -الدرون- هي المستقبل !
المزيد.....
- كتاب الربيع العربي بين نقد الفكرة ونقد المفردة / محمد علي مقلد
- الربيع العربي المزعوم / الحزب الشيوعي الثوري - مصر
- قلب العالم العربى والثورات ومواجهة الإمبريالية / محمد حسن خليل
- أزمة السلطة للأناركي النقابي الروسي الكسندر شابيرو - 1917 / مازن كم الماز
- تقريرعن الأوضاع الحالية لفلاحى الإصلاح الزراعى بمركزى الرحما ... / بشير صقر
- ثورات الشرق الاوسط - الاسباب والنتائج والدروس / رياض السندي
- بعض ما تطرق إليه كتاب الفقراء الجدد للباحث الاقتصادي حسن الر ... / حسن عطا الرضيع
- ثورة 14 تموز بين أنصارها وخصومها / جاسم الحلوائي
- مصر، كفاح عمالي قوي ، وارث يساري مشوه. / بن حلمي حاليم
- تونس : الانتفاضة والثورة / فريد العليبي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الثورات والانتفاضات الجماهيرية - الشيخ عبدالقادرالخزنوي - من البرزاني الأب على البرزاني الابن هكذا يكون القادة