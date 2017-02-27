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نبارك للشعب السوري والإيراني على جائزة الأوسكار


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5447 - 2017 / 3 / 1 - 14:10
المحور: الادب والفن
    


"البائع"الايراني يحصل على جائزة الأوسكار لافضل فيلم اجنبي
حصد الفيلم السينمائي الايراني "البائع" (فروشنده) للمخرج اصغر فرهادي جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
وشهدت مدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، فجر الاثنين، حفل الأوسكار النسخة الـ89 بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود، وقدمه الإعلامي والكوميديان جيمي كيميل.
هذا وكان قد قاطع اصغر فرهادي مخرج "البائع" حفل الاوسكار واعلن انه لن يذهب الى اوسكار ردا على قرار الرئيس الاميركي بحظر سفر الوافدين من سبع دول اسلامية منها ايران .
وتضامن العديد من الشخصيات السينمائية المشهورة في مختلف انحاء العالم مع فرهادي بالاضافة الى مخرجي الافلام الاربعة الاخرى المرشحة لاوسكار2017.
وكانت قد قالت احدى الصحف السينمائية بان قرار ترامب العنصري بشان منع دخول موطني سبع دول اسلامية زاد من فرص فوز فيلم البائع الايراني بالاوسكار.
وقد كتبت صحيفة "سكرين ديلي" السينمائية ايضا بان فرص فوز البائع بجائزة الاوسكار قد ازدادت بسبب قرار ترامب العنصري، لان القرار جعل الفنانين يقفون الى جانب الفيلم الايراني الذي يعد من اقوى المناسفين على الجائزة ضمن خمسة الافلام المرشحة لاوسكار 2017 .
يروي فيلم " البائع" قصة زوجين يمثلان في مسرحية "موت بائع متجول" للمؤلف ارثر ميلر، وشارك في بطولة الفيلم شهاب حسيني وترانة علي دوستي وبابك کريمي و...
واضافة الى الممثلين المعروفين ، شارك في تمثيل ادوار فيلم فرهادي عدد من الممثلين الهواة.
وكان الفيلم قد شارك في مهرجان "كان" السينمائي الدولي 2016 وحصل على جائزتين : الاولى كانت جائزة افضل اخراج للمخرج فرهادي والثانية جائزة افضل ممثل للنجم شهاب حسيني.
وفاز الفيلم ايضا بجائزة الاتحاد الوطني للنقاد في امريكا مؤخرا.
وعرض الفيلم في دور السينما المحلية في ايران بنجاح كبير محققا ارباحاً عالية من شباك التذاكر، فخلال شهرين من عروضه، بلغت ايرادات الفيلم اكثر من 155 مليار ريال
تجدر الإشارة الى ان فرهادي سبق أن نال ايضا جائزة الأوسكار عام 2012 عن فيلم "انفصال نادر عن سيمين" (جدايي نادر از سيمين).
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رابط: فيلم "الخوذ البيضاء" ينال جائزة الأوسكار - المكتب الإعلامي لقوى الثورة السورية
https://rfsmediaoffice.com/2017/02/27/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D
رابط: صورة فيلم "البائع" الإيراني يحصل على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي
http://ifilmtv.com/Arabic/News/NewsIn/5753





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عادل محمد - البحرين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - نبارك للشعب السوري والإيراني على جائزة الأوسكار