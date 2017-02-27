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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - نبارك للشعب السوري والإيراني على جائزة الأوسكار
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نبارك للشعب السوري والإيراني على جائزة الأوسكار
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|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - نبارك للشعب السوري والإيراني على جائزة الأوسكار