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حينما تنطفيء الشموع


سالم الياس مدالو
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 23:36
المحور: الادب والفن
    



حينما تنطفيء الشموع - قصيدة نثر -

سالم الياس مدالو

حينما تنطفيء
الشموع
يمد القمر
هالته
صوب الثباب
قباب الحزن
الهم
والامل
وصوب
قباب البنفسج
النرجس
والشجر
وبعد ايقاد
الشموع
غزالة فرحة
قرب النبع
تحدق في الحقل
المحترق
وتنتظر
المطر
سالم الياس مدالو





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سالم الياس مدالو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سالم الياس مدالو - حينما تنطفيء الشموع