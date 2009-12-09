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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - رواء الجصاني - رواء الجصاني // تساؤلات، وتأملات في بعض حالنا اليوم- 80- 82 // عن غانم حمدون ... والملتزم والمتشدد .. وجريمتين
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رواء الجصاني // تساؤلات، وتأملات في بعض حالنا اليوم- 80- 82 // عن غانم حمدون ... والملتزم والمتشدد .. وجريمتين
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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - رواء الجصاني - رواء الجصاني // تساؤلات، وتأملات في بعض حالنا اليوم- 80- 82 // عن غانم حمدون ... والملتزم والمتشدد .. وجريمتين