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برلمان العار


مرسي محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لا تتوقف مهازل البرلمان المصري فبعد أن تم اسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة في الثاني من مارس من العام 2016 وهو الحاصل علي اعلي الاصوات علي مستوي الجمهورية في الانتخابات البرلمانية ونحن في نهاية فبراير 2017 تم الاجهاز واسقاط عضوية النائب محمد انور عصمت السادات بشكل قميئ ومخزي من جانب عصابة تتحكم في البرلمان خادمة للحكومة وماسحة جوخها وهذه هي قمة الماساة كيف يكون البرلمان الرقيب علي الحكومة خادم لها !!! في حين أن البرلمان دوره رقابي علي الحكومة وعلي الرئيس فهرم السلطات في مصر متداخل ومتشابك وهذا هو العجيب .
من شهر تقريبا تم الكشف عن واقعة فساد داخل البرلمان قيمتها 21 مليون تم كشفها عن طريق العضو محمد انور الذي تم التنكيل به فبدل من ان يتم التحقيق في الواقعة تم معاقبة العضو سالف الذكر باسقاط عضويته بادعاءات واهية و مضللة .
وهكذا اصبح الحال في مصرنا بعد ثورتين دولة تعيش بعقلية العصور الوسطي من انتقام وتسلط لا تعرف شئ عن حرية الراي والتعبير انما كل همها هو كتم الاصوات واخراس الالسنة ظنا منها انها تسير في الطريق القويم ووسيلة منها لتضليل الراي العام الذي يتوجع من حكومة فاشلة ورئيس هاوِ في العمل السياسي انها الماساة التي باتت تحاصرنا بكل وضوح سلطات ثلاث مهترئة لا تمثل الشعب بل هي عبء علي الدولة باكملها فمصر تحتاج الي عشرات الثورات حتي تبدا المسير من الطريق السليم وخاصة ثورات علي العقل الذي كبلته سنوات عجاف .

morsimuhammad@yahoo.com





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مرسي محمد

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