

بولس إسحق بين الكتاب المقدس ورسول الإسلام

مالك وردي

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 13:23

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









يقول الكاتب بولس إسحق :



اخي حميد انا اشكرك لموقفك النبيل تجاه الغدر والاغتيال واسوق لك حادثة اخرى وانت احكم بإنسانيتك...أن أعمى كان على عهد رسول الله، وكانت له أم ولد ، وكان له منها ابنان ، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله، وتسبه فيزجرها ، فلا تنزجر ، وينهاها فلا تنتهي ، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي، فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المغول ، فوضعته في بطنها ، فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا، فذكر ذلك للنبي، فجمع الناس وقال : أنشد الله ! رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام . فأقبل الأعمى يتدلدل فقال : يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ( تصور الى أي مدى تم غسل الادمغة بالرغم من انه اعمى وتهتم به)ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي ، وأزجرها فلا تنزجر، فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك ، قمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها، فقال رسول الله : ألا اشهدوا أن دمها هدر ) [ رواه النسائي ، وقال عنه الألباني : إسناده صحيح . في كتابه " صحيح سنن النسائي " الحديث رقم 4081 ]...ألا اشهدوا أن دمها هدر ...اخي أبو زهرة وبحق الإنسانية هل تعتقد ان فعلا من قال هذا دون التحقق جاء متمما لمكارم الاخلاق فبدلا من ان يتحقق عن السبب الحقيقي لقتله زوجته فربما كان كاذبا، الا ان رسول الرحمة يشيد ويهيب به!! وهذا هو التعليق 8 المحذوف! تحياتي.



انتهى النقل من تعليق له من خلال الفيس بوك في مقاله الأخير تحت عنوان :



هل الإسلام مقنع ومعقول....ام هي ازمة عقول



رابط المقال



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=549761



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من حق الكاتب بولس أن يعبر عن رأيه بأي أسلوب كان لكن ليس من حقه أن ينقل من مصادر المسلمين ويفسر هو بنفسه ويستخلص القرار والنتيجة والحكم من نفسه ؛

على أقل تقدير ينقل ما قاله المسلمون بخصوص الحديث الذي هو محل استشهاده !







الرد /

أولا



النبي محمد رسول الإسلام لم يختر قتلها بهذه الطريقة

ولكنها لما استحقت القتل حدا لنقضها العهد ووقوعها في النبي ، لم يقتص من قاتلها ، فقد كانت تُسمعه من شتم النبي الشيء الكثير ، مرات ومرات ،

حتى كان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر ، إلى أن طفح الكيل به فلم يصبر حتى أسكت صوتها الذي يؤذيه في دينه ونبيه .



ثانيا



الكتاب المقدس - العهد القديم

سفر الملوك الثاني

الإصحاح الثاني



2 :23 ثم صعد من هناك الى بيت ايل و فيما هو صاعد في الطريق اذا بصبيان صغار خرجوا من المدينة و سخروا منه و قالوا له اصعد يا اقرع اصعد يا اقرع



2 :24 فالتفت الى ورائه و نظر اليهم و لعنهم باسم الرب فخرجت دبتان من الوعر و افترستا منهم اثنين و اربعين ولدا



2 :25 و ذهب من هناك الى جبل الكرمل و من هناك رجع الى السامرة.





تفسير الكتاب المقدس - العهد القديم - القمص تادرس يعقوب



ملوك الثاني 2 - تفسير سفر الملوك الثاني



تأديب الصبيان المقاومين



بعد أن تمتع اليشع النبي بقوة الله الفائقة التي تجلت في أول عمل له بعد صعود سيده، حيث ضرب نهر الأردن بردائه، وحول المياه الجدبة إلى مياه عذبة بالملح الذي في الصحن الجديد خرج صبيان المدينة، غالبا ما كانوا شبابا، يسخرون منه.



لم يكن الأمر تسليه يمارسها بعض الأطفال أو الصبيان، وإنما كان ذلك خطة قد أعدها عدو الخير إبليس خلال كهنة البعل والعاملين لحساب الوثنية.



يبدو أن عددهم كان كبيرا، إذ قيل " كان من بينهم 42 من الصبيان". خرجوا بخطة واضحة يسخرون بكلمات لها معناها.



بقولهم " اصعد يا اقرع " مكررين ذلك واضح أنهم يسخرون مما أعلنه للشعب عن صعود معلمه إيليا. وكأنهم يقولون: "إن كان إيليا ذو الشعر الطويل قد صعد في مركبة نارية إلى السماء، فما الذي يمنع من صعودك يا أيها الأقرع؟"



لم تكن السخرية موجهة ضده شخصيا، وإنما كانت ضد رسالته النبوية والعمل الإلهي خلاله وخلال معلمه إيليا.



لقد لعنهم بالرب، إي لعنهم بذاك الذين يقاومونه ويسيئون إليه.



لم يطلب النقمة لنفسه، ولم يسأل شيئًا لتأديبهم لكن الله هو الذي أرسل الدبتين من الوعر فافترستهم.



يتساءل البعض:



لماذا يسمح اللَّه بافتراس اثنين وأربعين صبيًا بسبب كلمات سخرية نطقوا بها ضد اليشع النبي؟"



أولًا: لم كن هؤلاء أطفالًا صغارًا بل شبابًا، غالبًا ما كانوا من مركز ديني وثني مقام للحق الإلهي ومقام للإيمان باللَّه. كانت سخريتهم هادفة نحو تحطيم الإيمان باللَّه الحيّ، وربما كانوا يجتذبون أعدادا كبيرة من الشباب حولهم.



ثانيًا: يرى البعض في قولهم لاليشع: "اصعد"، نوعًا من التسخيف بأنه رأى ايليا صاعدًا في مركبة نارية نحو السماء. فايليا النبي صعد وبقى الأشرار يقاومونه حتى بعد صعوده في مركبة نارية نحو السماء. فإيليا النبي صعد وبقي الأشرار يقاومونه حتى بعد صعوده.



ثالثًا: دفع هؤلاء الشبان حياتهم الزمنية ثمنًا للفساد والرجاسات التي عاشوا فيها، ولم يقبلوا توبيخات إيليا النبي وتلميذه إليشع النبي. فالإهانة هنا موجهة ضد اللَّه نفسه القدوس. كانوا يحتقرون رسالة اللَّه وقوته.



رابعًا: لم يستدعِ النبي الدبتين إنما ترك الأمر في يدي اللَّه، الذي أرسل الدبتين من الغابة لتشهدا لخطورة مقاومة الحق الإلهي.



خامسًا: سمح اللَّه بذلك لأن السخرية برجال اللَّه أمر شائع في كل العصور، خاصة بين الأجيال الناشئة، فأراد اللَّه تقديم درس للأجيال كلها.



يرى القديس جيروم أن الـ42 صبيًا هم الـ42 عامًا من صعود السيد المسيح إلى بيت إيل (السماء) إلى مجيء النبين فاسيسيان وتيطس وحرق الهيكل.



Hom. 17 on Ps. 84 (85).





إن فهمنا عبارة "رجل اشعر"(8:1) إن شعر إيليا كان طويلًا ومرخيًا معلى العكس كانت قرعة أليشع عير عادية.



كان هؤلاء الأولاد يمثلون قرفه من الأشرار يهدفون نحو مقاومة رسالة أليشع النبي.



كانت السامرة عاصمة المملكة، وكان لأليشع بيت فيها (3:5،9؛32:6). كان يجالس الملك والشيوخ وكان له اعتباره بينهم.











والآن ما رد الكاتب بولس إسحق ؟!!!!









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