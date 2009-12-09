

محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5446 - 2017 / 2 / 28 - 00:44

المحور: الطب , والعلوم









هل تعلم بأن للأرقام نهاية:

-وأن نظرية مالانهاية باطلة.

هل المالانهاية المزعومة قام إنسان بالعد ولم يصلها؟

هل الأرقام والرياضيات لها قوانين عند المخلوقات الأخرى كذلك؟أم تعرف إلا عند الإنسان؟

هل 0و1 وباقي الأعداد : على صلة بالوجود البشري أو لا؟

هل المالانهاية في الرياضيات ليست رقم والإنسان يعرف أن الرياضيات أرقام؟

الأرقام في الأصل زمن والزمن الماضي لن يعود والزمن لا يتجزأ من المكان والمكان بصلة بالوجود مما يعني أن الارقام فرع وجودي

من البراهين الدالة على أن الأرقام لها صلة بالوجود البشري:

0:ما قبل آدم عليه السلام، لا وجود للإنسان.

1: هو آدم عليه السلام ، بداية الأرقام .

(+)

الفترة من وجود آدم عليه السلام مرورا بزمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اللحظة الحالية.

(+)

سكان العالم حاليا.

(+)

24 ساعة (+) إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة .

يمكن تلخيصها في ما يلي:

0+1+الوجود البشري مرورا بفترة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى اللحظة الحالية من الزمن+سكان الارض حاليا+24 ساعة والتي تمثل اليوم+الفترة من حين إلى آخر إنسان على الأرض وهو الذي تقوم عليه الساعة

لو انطلقت أنت بالعد من0: منذ دقيقة ووصلت إلى عدد معين أليس العد الذي ذكر سابقا مر مع الزمن الذي لا يعود

الأرقام ليس لها نهاية:مجرد وهم وخدعة طالما لاحقت البشرية.

ولو كانت الأرقام ليس لها نهاية لكان بإمكان البشر العيش خارج الأرض

لو انطلق إنسان بالعد من ليلة أمس انطلاقا من 0: فهل بمواصلته العد لم تطلع شمس اليوم؟

إن كان الزمن يتوقف ويبقى الليل دائم بمواصلة العد فالأرقام ليس لها نهاية؛أما طلوع الشمس فدلالة على أن الزمن يمضي والأرقام لها نهاية

الأرقام ليس لها نهاية: من أكبر الأخطاء في الرياضيات التي عرفتها البشرية.

الأرقام تنتهي زمنيا؛ مما يعني أن:

مهما قام إنسان بإضافة:1؛ لأي عدد فإن الزمن الذي يمضي دون عودة يفرض نهايتها.

الأرقام فرع وجودي؛ لها بداية ونهاية.

الرياضيات علوم دقيقة؛ والعجيب أن البشرية تؤمن بأن الأرقام ليس لها نهاية!

الأرقام لها نهاية؛

وإن كانت ليس لها نهاية لكان:2-1=1 خاطئة / لأن مالا نهاية لا يمكن أن تتناقص.

الأرقام لها نهاية:نعم أو لا؟

نعم:الرياضيات بالذهن.

لا:الرياضيات بالوهم.



محمد عبابو