التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - التيار الديمقراطي العراقي في استراليا - الدكتور غانم حمدون في ذمة الخلود
|
|
الدكتور غانم حمدون في ذمة الخلود
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
تغطية إنتخاب المنسق المناوب للثلث الثاني من الدورة الخامسة 2
...
- حضور متميز للتيار الديمقراطي العراقي في حفل تأبين أقامته الم ...
- تهنئة التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا إلى الحزب الشيوع ...
- التحيات والتهاني للمؤتمر العاشر للحزب الشيوعي العراقي !
- الأديب جمال الحلاق ، يسلط الضوء على تهريب الحقيقة في المدونة ...
- في أربعينية الفنان الكبير الفقيد يوسف العاني !
- المؤتمر الرابع للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا يستكمل ...
- المؤتمر الإستثنائي التكميلي – تظاهرة ديمقراطية ناجحة لم تشهد ...
- مشاركة متميزة للتيار في حفل إفتتاح المعرض الفني الثاني لسنه ...
- مشاركة نوعية لمجموعة من أعضاء التيار الديمقراطي العراقي في أ ...
- (مابعد داعش والصراع بين الكتل السياسية) ، جلسة حوارية نظمتها ...
- أعضاء التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا يشاركون في إحتفا ...
- القنصل العام لجمهورية العراق في سيدني يزور التيار الديمقراطي ...
- من أجل تحقيق السلام والديمقراطية ، تناضل شعوب العالم!
- بيان التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا لمناسبة اليوم الع ...
- على ضوء التفجيرات الإرهابية الأخيرة في الكرادة: التغيير والإ ...
- بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2016
- التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا يعقد مؤتمره السنوي الر ...
- التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا يحتفي باليوم العالمي ل ...
- تهنئة التيار الديمقراطي العراقي في أستراليا لمناسبة حلول الأ ...
المزيد.....
- جماعة أبوسياف الفلبينية تقطع رأس ألماني سبق ونجا من قراصنة ا ...
- جدل إيراني إماراتي حول جزر متنازع عليها
- مقتل الرجل الثاني في تنظيم -القاعدة- بغارة جوية شمال سوريا
- هدية من مجهول تنقذ عائلة روسية
- سوريا.. الجيش على بعد 5 كيلو مترات من تدمر
- منصة موسكو وأولويات جنيف 4
- شبيغل: الرئيس الأوكراني السابق طلق زوجته بعد زواج استمر 45 ع ...
- وكالة: انفجار قوي يهز عاصمة الصومال
- ياباني يطعن نفسه مقابل يوم غياب عن العمل!
- محكمة -الأمور المستعجلة- تقضي بعدم الاختصاص بسحب أوسمة مرسي ...
المزيد.....
- رؤية الحزب لمشروع التغيير .. نحو دولة مدنية ديمقراطية اتحادي ... / الحزب الشيوعي العراقي
- نقاش مفتوح حول اللبرالية واللبرالية الجديدة وواقع العراق؟ ال ... / كاظم حبيب
- مبادرة «التغيير نحو الإصلاح الشامل» في العراق / اللجنة التحضيرية للمبادرة
- القبائل العربية وتطور العراق / عصمت موجد الشعلان
- تحليل الواقع السياسي والإجتماعي والثقافي في العراق ضمن إطار ... / كامل كاظم العضاض
- الأزمة العراقية الراهنة: الطائفية، الأقاليم، الدولة / عبد الحسين شعبان
- من تاريخ الكفاح المسلح لانصار الحزب الشيوعي العراقي (١ ... / فيصل الفوادي
- عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي - الجزء الاول / عزيز سباهي
- الأمن والدين ونوع الجنس في محافظة نينوى، العراق / ئالا علي
- الأمية في العراق ... الواقع وإمكانات التغيير / عبد جاسم الساعدي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - التيار الديمقراطي العراقي في استراليا - الدكتور غانم حمدون في ذمة الخلود