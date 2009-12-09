

التيار الديمقراطي العراقي في استراليا

الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 16:34

المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق











تنعي اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا ، الشخصية الوطنية والديمقراطية ، المناضل الشيوعي الكبير الدكتور غانم حمدون ، الذي رحل عنا في يوم 24/02/2017 حيث توفي في مستشفى إيلنغ أثر إلتهاب رئوي حاد في لندن مكان غربته عن عمر ناهز ال88 عاماً .

لقد كان كان الفقيد مربي الأجيال ، يتميز بدماثة الخلق والوفاء والأخلاص ، والزهد في الحياة والتواضع ، ومثالاً ونموذجاً لنكران الذات ، فقد كان شخصية معروفة في الوسط الثقافي والسياسي ، وهو رئيس التحرير الأسبق للمجلة التقدمية (الثقافة الجديدة ) ، ومحرراً فيها منذ عقود ، وناشطاً سياسياً مؤمناً بمبادئه التي تهدف إلى سعادة الشعب والحرية لوطنه العراق .

الفقيد الدكتور غانم حمدون ، عمل في الوطن و في الجزائر، مُدرساً للغة الأنكليزية ، كاتباً وباحثاً ،كتب العديد من البحوث والمقالات في المجالات الثقافية المتعددة ، وكان حريصاً على تقديم الثقافة التقدمية وقد تربت على يديه العديد من الأجيال التي تأثرت به ، كان يعمل بنشاط ولكن بصمت لايتطلع إلى مديح أو أن يميز بشئ ، كان نزيهاً ومحباً لرفاقه وأصدقائه ، مساعداً لهم في تجاوز الصعاب والمحن .

لقد فقدنا برحيل هذه الشخصية البارزة ، قامة من القامات الثقافية العراقية ومناضلاً دؤوباً ، مخلصاً إلى آخر يوم من حياته وملتزما بأفكاره .

الخلود للراحل الدكتور غانم حمدون ، الوفي لشعبه الذي حمل همومه ، والصبر والسلوان لرفاقه وأصدقائه وعائلته الكبيرة الإنسانية .





اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في أستراليا