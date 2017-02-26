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تقرير عن ..حصيلة 700 يوم من جرائم وعدوان ال سعود بالوكالة لصالح الامبريالية والصهيونية على اليمن السعيد .


تيار الكفاح العمالى - مصر
الحوار المتمدن-العدد: 5445 - 2017 / 2 / 27 - 02:36
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    


.نشر المركز القانونى للحقوق والتمنية اليمنى ,احصائية ترصد مجازر وجرائم ال سعود خلال عدوانها على اليمن ل 700 يوم ,وكحصيلة اولية لما ارتكبته قوات السعودية وتحالفها سقوط أكثر من (12041) قتيل من المدنيين بينهم (2568) طفل و(1870) امرأة .
فيما نتج عن العدوان اصابة مالا يقل عن (20001) مدني بينهم (2354) طفل , و(1960) امرأة ولا زالوا الى اليوم يعانون من قلة الأدوية والمستلزمات الطبية و العلاج النوعي بسبب الحصار في ظل صمت مخزي لمنظمات الطفولة وحقوق الإنسان.
وخلال فترة 700 يوم دمر العدوان البنية التحتية ، فقد استهدف القصف المباشر (15) مطار و (14) ميناء , كما الحق اضرار بالطرق والجسور بلغت (1520) ما بين طريق وجسر ,و(281) خزان وشبكة مياه، و(160) محطة كهرباء ومولدات، و(332) شبكة اتصالات، لتصبح أهم المنشئات الحيوية في اليمن خارج نطاق لينعكس كارثياً على حياة مجمل اليمنيين.
وفي القطاع الاجتماعي دمر العدوان أكثر من (402076) منزل ، وشرد اكثر من 4 مليون نازح ومشرد، و(706) مسجد، و(757) مركز ومدرسة تعليمية، وتوقفت (5000) مدرسة ، كما قصف (270) مستشفى ومرفق صحي ، و(25) مؤسسة إعلامية .
كما استهدف العدوان الوحدات الإنتاجية منها (1616) منشأة حكومية، و(660) مخزن أغذية، و(502) ناقلة مواد غذائية، و(535) سوق ومجمع تجاري، و(313) محطة وقود سيارات، و(233) ناقلة وقود، و(271) مصنع، و(2517) وسيلة نقل، و(207) مزرعة دواجن، و(1565) حقل زراعي و(206) معلم أثري ، و(220) منشآت سياحية، و(103) ملعب ومنشأة رياضية، لتصبح أهم القطاعات الخاصة والعامة والمختلطة خارج عملية الإنتاج ما كلف الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وخلق أزمات اجتماعية تمثلت بالبطالة والارتزاق والفقر.
المجد لشهداؤنا باليمن .
.تسقط الرجعية والصهيونية الراعية للارهاب الذى لايحصد سوى فقراء الطبقة العاملة





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تيار الكفاح العمالى - مصر

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الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - تيار الكفاح العمالى - مصر - تقرير عن ..حصيلة 700 يوم من جرائم وعدوان ال سعود بالوكالة لصالح الامبريالية والصهيونية على اليمن السعيد .