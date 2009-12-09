أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة الفلاحي - دعة الفجر


اخر الافلام











المزيد.....

دعة الفجر


فاطمة الفلاحي
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:57
المحور: الادب والفن
    


17.

شفة الفجر

يرافقني السهاد

ويطيل الجلوسَ معي

ليصيخني السمع

وانا أبوح لشفة الفجر بالحكاية

والقمر ترافقه نجمتهُ لتسمع

أهمس:

انضوى العيوق بين الخبايا

يعزفني لعناته

ويترنم بأحزاني ألحانا

فتختمرني دندنة

تفتك بها ريح الغياب

أسفاره والرحيل يمضغانني

ليته موسمٌ وينقضي

ويحلني قيده

حيث انتدبتني المسافات

وأحتستني دعة الفجر

فأفلت شمسي

_______________
من ذاكرة معلقة - فاطمة الفلاحي





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

الكاتب-ة لايسمح بالتعليق على هذا الموضوع


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
فاطمة الفلاحي

إجمالي القراءات: 3,623,881
المقالات المنشورة: 595
- معابر الأحزان
- أيها المارق
- شطر في قصيدة
- سوءة رحيلك
- مخادع الأحلام
- بحة الليل
- سفر الشجر
- عتبات الجمر
- جبروت غيابك
- حواشي دمي
- اعراف قبيلة
- حلم الشريان
- فتوى الرحيل
- حشرجة شمعة
- قذى الأحلام
- أنين الأسفار
- على بعد قِبلة وقُبلة
- تقاويم تقاتك
- صخب الشكوك
- ثمود وعاد

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الفلسطيني يعقوب شاهين -محبوب العرب- الرابع
- بالفيديو.. الفلسطيني يعقوب شاهين يفوز بلقب -أرب أيدول-
- ثقافة المنوفية تحتفل بالمهرجان الثالث لشعر العامية
- وفاة -أبو جهل-
- -الخوذ البيضاء- تغيب عن حفل الأوسكار
- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفل بلغة الأم في يومها ال ...
- شاهد.. انهيار فنانة ووالدها يسبها على الهواء
- استشهاد مديرة قسم إنتاج الأخبار في شبكة رووداو الإعلامية بال ...
- حسن الجندي يرحل إلى الأبد بعد مسار حافل في السينما العربية.. ...
- العثور على رواية للشاعر والت ويتمان -

المزيد.....
كتب ودراسات
- إنهم يخفون شيئا / نافذ سمان
- أصداء الخيبة / ريبر هبون
- النادلة / شذى احمد
- محمد الطوبي شاعر في زمان خطأ ..وفي مكان خطأ / إدريس ولد القابلة
- أطياف ورؤى / ريبر هبون
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة الفلاحي - دعة الفجر