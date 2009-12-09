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الصحافة - مهنة المتاعب و فى العراق- مهنة الموت -ايضا


على عجيل منهل
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 26 - 03:56
المحور: الصحافة والاعلام
    


هاجم مسلحون مجهولون منزل كاتب وممثل ومخرج برنامج (ولاية بطيخ) الساخر، الذي يعرض مساء كل يوم خميس على شاشة قناة (هنا بغداد)، وأمطروه بالرصاص.
وذلك بعد تلقي القناة والبرنامج تهديدا من عشائر لعرض موقف تمثيلي يحتوي سخرية من بعض الأعراف العشائرية، واتهم المخرج جهات حكومية بتهديده.
وانتقد ناشطون إعلاميون، ومنظمات مدنية، ومواقع على شبكة التواصل الاجتماعي، التهديدات التي يتعرض لها الإعلاميون باستمرار لمنعهم من كشف الفساد والعادات الاجتماعية السيئة.
ودعوا الحكومة والأجهزة الأمنية إلى وضع حد لظاهرة تدخل العشائر والفاسدين في عمل الإعلام بل ولجوء بعض السياسيين بالجماعات المسلحة أو عشيرته لإيقاف انتقادات الصحافيين والإعلاميين-
ولاية بطيخ انجح البرامج التلفزيونية العراقية الساخرة يتعرض لتهديدات جدية في محاولة متعددة الوجوه لتكميم الافواه .-
وكانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، -، أعلنت أن هيئة الإعلام والاتصالات أبلغت مكتب تلفزيون الشرقية في بغداد بحظر عملها في العراق، فيما انتقدت الجمعية هذا الإجراء من قبل الهيئة ووصفته بـ«التعسفي».
ويذكر أن عام 2016، شهد مقتل 20 صحافيا عراقيا، سقط أغلبهم خلال التغطية المستمرة للمعارك ضد تنظيم «الدولة» أو قيام الأخير بإعدامهم، إضافة إلى عمليات اغتيال من قبل مجهولين. كذلك، أعلنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين، عن تعرض 179 صحافيا للاعتداء خلال العام نفسه.
-المرصد العراقي للحريات الصحافية نعى - الصحافية شفاء كردي، مذيعة تلفزيون "روداو"، التي لقيت حتفها اليوم السبت أثناء تصوير برنامج لها في إحدى القرى المحررة في مدينة الموصل، بينما أصيب زميل لها هو المصور يونس مصطفى.ان تدهور وضع الاعلام امر محزن ويتطلب من الدوله توفير الحماية السياسية لهم واشتهرت - الصحافة بأنها مهنة المتاعب، لكنها قد تكون مهنة الموت في بعض الدول.
ويعد العراق واحدا من أكثر البلدان خطورة على حياة الصحفيين، ليس بسبب تغطية المعارك أو التفجيرات فحسب، بل أيضا بسبب اغتيالات وتهديدات بالقتل تلاحق بعض الصحفيين بسبب آراء تنتقد أوضاعا سياسية واجتماعية.
من بينهم مخرج أحد أشهر البرامج السياسية الساخرة الذي تعرض منزله لإطلاق نار كثيف من مجهولين.





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على عجيل منهل

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