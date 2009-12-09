

صراح محمدي

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 23:57

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع









إن الله تعالى أعطى للإنسان بعضا من الحريات و المهام التي إن صح وصفها بالإلهية، كالتدبير و التسيير و الإدارة و الإشراف و غيرها، و ذلك بإمكانيات و قدرات محدودة، تتماشى مع الغاية من تواجد الإنسان على الأرض و تؤمن ضمان استمراريته.



لكن مهام الإنسان تعدت أبعد من ذلك، فقد أفسح المجال لنفسه و أعطى لنفسه الحق في أن يحتلّ أدوارًا أكبر و أعمق و أخطر! فشغل منصِب خلافةِ الله.

شاغلو هذا المنصب يدافعون عن الدّين الإسلامي مع جهلهم أو حتى علمهم بأن الدين ليس بحاجة أحد ليدافع عنه، إنما من طبع الفرد منهم أن يثور لأجل مقدّساته و التي يعتبرها غير قابلة للنقاش و لو بالتلميح فيما جائت به، فبالإضافة لنشأته على دينه بالفطرة، فإنه تبرمج على أن يستسلم بكل ما يملك لتعاليمه، عقلا و روحا و تفكيرًا، مكبّلا بالتبعية للموروث، مقيّدًا بما سمع فقط و قيل له و تربّى عليه، ذلك لأنّه يرى في الدين مجرّد عقيدة يمارس طقوسها يوميا، و يشكل هوية ثقافية عميقة لديه، و أي نقاش في دينه الذي فُطر عليه يعتبر كفرًا و يستحيل الخوض به، و من يجرؤ على ذلك يقابله بالكره و التكفير، و يسعى جاهدًا لكبت صوته و تقييد حريّته في النّقاش، حتى و إن كان النّقاش حول تصرّف لفئة من المسلمين، و ليس نقاشا في الدّين بحد ذاته، أو حتى اجتهادًا في فهمه و تأويله بعيدًا عن الموروث.

الدّين عندهم يُعتبر الشماعة التي يعلقون عليها كل شيء يخص تفاصيل حياتهم، و مبررات أحداثها، يعلقون عليها فشلهم الذريع بحجة أن الله لم يرَ لهم خيرا في أمرٍ فلم يوفّقهم به، و ليصبروا و ليحتسبوا ليحصلوا على أفضل من ذلك إضافة للأجر -يكفيهم بأنّه مسلمون- ، فتخمد محاولاتهم و يتجمّد سعيهم و تُحبَط عزائمهم و يفقدون الشعور بالمسؤولية شيئا فشيئا، أو يعلّقون عليها نجاحهم بحجّة أنّهم مسلمون و وفقهم الله لأنهم كذلك، يعلّقون على دينهم آمالهم و رفْعَ معنوياتهم، فيعمون عن معرفة الحقيقة وراء ما يحدث، ولا يتقدّمون خطوة للأمام، فإذا ما هوجمت مقدّساتهم أو انتُقِدت أو حتى طُرحت حولها الأسئلة سيبدؤون بالدفاع عنها معتمدين على أعنف ما يمكنهم استعماله، شتم و معايرة و تهجّم على مقدّسات غيرهم و أفكارهم، و مقارنة باقي الديانات بدينهم و احتقارها، و قد يصل ذلك للتعدّي على الذات الإنسانية! دون أن يكونوا ملمّين بما يمكنهم المواجهة به لمناقشة الأفكار بمثلها.

العاملون بهذا المنصب عادة هم من طبقات المجتمع السفلى، سُلب منهم حق الحياة و التمتّع بها، بعد إخفاقهم في الالتحاق بركب الحضارة، فشلهم و انعدام جانب الإنجاز بحيواتهم، ينشغلون بحياة غيرهم، فيحاسبون هذا و يكفّرون ذاك، و يحكمون على من سيدخل الجنّة أو النّار -كوُكلاء-، مع أنّه لا يضرهم و لا ينفعهم من كان سواء على حق أو على باطل!

إنّ العاملين بمنصب خلافة الله لا يتقاضون أجرًا، بقدر ما يدفعون جهدًا و يخسرون كرامة و يشوّهون صورة دينهم، بإعطائه صورة سلبية و سيئة.

فالمشكلة ليست في الدّفاع عن الدّين، بقدر ما تكمن في طريقة فعل ذلك، فالدّفاع رد فعل طبيعي و بديهي و منطقي لكل غيور على مقدّساته، مهما كانت طريقة الفهم لها، أو زاوية النّظر إليها.

و الخطر الأكبر أنّ الدّفاع عن الدّين قد يؤدّي بالمدافعين عنه لتأييد و اختيار نوّاب ناطقين باسمهم و باسم الدّين على الصعيد السياسي.