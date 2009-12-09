

صبيحة شبر

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 21:47

المحور: ملف 8 آذار / مارس يوم المرأة العالمي 2017 - أثر النزاعات المسلحة والحروب على المرأة









المرأة ومعاناتها الطويلة



تتحمل المرأة الأعباء الاقتصادية للأسرة ، سواء كانت النساء فلاحات ام عاملات ام موظفات في الدولة ، تعاني من الأمرين ، العمل خارج المنزل والعمل داخله بما يتضمن ذلك من صعوبات تقع على عاتق النساء ، يظل الرجل متفرجا في أغلب الحالات ، ولا يمد يديه لمساعدة المرأة ظنا منه ان مساعدتها تخل برجولته ، وتتضاعف الصعوبات الواقعة على كاهل المرأة وقت النزاعات المسلحة وابان الحروب ، يقتل الزوج وتظل المرأة تعاني من واجباتها كأم تتحمل أعباء التربية والواجبات المنزلية التي لايمكن ان تنتهي، ويظل الفقر والمرض والبطالة من اهم الامور التي تخلفها الحروب ، ويمكن للدولة التخفيف من آثار الحروب وويلاتها على النساء بالقوانين الرادعة التي تعاقب كل مسيء ، كماا يمكن التخفيف من الفقر بايجاد اعمال مناسبة للنساء المترملات والعمل على مساعدة الأطفال اليتامى على تجاوز ألم فقدان الآباء ....وكثيرا ما تكون الأم العاملة هي المضحية بحياتها ، فيفقد الأبناء مصدر الدخل الوحيد الذي كان لهم ، فيصبح من واجب الدولة تقديم المساعدة للأسر التي فقدت معيلها سواء كان ابا او أما وجعلهم يتجاوزون الشعور بالألم وانهم اقل شأنا من الأطفال الآخرين الذين يتمتعون بحب الأبوين معا...

لا أجد في الحروب جوانب ايجابية ، فالجميع فيها خاسر ، مهما تكن الشعارات التي تبين الفريق المنتصر ، كما ان للحروب آ ثارا كارثية على الأفراد والجماعات ، نقتل الانسان وتفكك الأسر وتشرد الجماعات وتعمل على تفريق البلدان وجعل الشعوب تتقاتل ، فيفقد رابط الوطنية سحره ، وتكون الهيمنة للتكتلات الاثنية من دينية وقومية ، والمرأة مهما عملت في بلداننا المتأخرة التي تنعدم فيها القوانين ، وتصبح العادات والتقاليد فيها اقوى بكثير من القوانين ، تصبح النظرة الدونية الى المرأة هي السائدة مهما عملت المرأة ـ فتضعف الدولة وتتقوى الجماعات المسلحة.....حتى لو حملت المرأة السلاح واشتركت في الأعمال الحربية ، فان مشاركتها تلك لاتعتبر دليلا على تبوأها المنزلة التي تستحقها ، فحين يأتي دور القرارات المصيرية ، يعودون بالمرأة الى التنازل عن حقوقها مهما بلغت التضحيات التي تقدمها النساء....





صبيحة شبر