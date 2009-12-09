

عادل محمد - البحرين

الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 14:16

المحور: حقوق الاطفال والشبيبة









في موضوعين سابقين تحدثنا عن قارئ القرآن المفضل لدى الطاغية خامنئي ومغتصب الأطفال "سعيد طوسي"، والمعلم السادي الذي يعاقب التلاميذ.

حسب وكالة مهر الإيرانية بعد مسلسل تعذيب التلاميذ في مدينة "فهرج" في شرق محافظة كرمان، و"عنبرآباد" في جنوب المحافظة، ألآن جاء دور مدينة رودبار الجنوبية، حيث قام معلم بضرب تلميذ كان في يده قلم رصاص، وأثناء المقاومة دخل القلم في جلد رأس التلميذ بطول عدة سنتيمترات.

إننا لا نستغرب من هذه السلوكيات والأفعال الوحشية لأن نظام عصابة ولاية الفقيه الإرهابية يمارس هذه الجرائم منذ السيطرة على إيران عام 1979. واغتصاب وتعذيب وقتل السجناء انتقل إلى المدارس لكن بأسلوب آخر!؟.

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رابط موقع وكالة مهر الإيرانية: أرجو مشاهدة الصورة المؤلمة للتلميذ الضحية

http://www.mehrnews.com/news/3904842/%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-

بالفيديو: معاملة معلم معمم سادي مع تلميذ في إحدى مدارس إيران

https://www.youtube.com/watch?v=bL95kxtgHF8