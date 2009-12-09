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فريق الإمارات بطل كأس ماكلارين للبولو ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية ( 1 )


عبد العزيز فرج عزو
الحوار المتمدن-العدد: 5443 - 2017 / 2 / 25 - 07:02
المحور: عالم الرياضة
    


أقيمت كاس ماكلارين لرياضة البولو بدولة الإمارات العربية يوم 21 يناير 2017 وهي ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية وتمتد من التاريخ المذكور عالية وحتى 10 مارس 2017 وتشمل كاس ماكلارين الفضية وكأس يوليوس باير الذهبية
وقد أقيمت البطولة الأولي من هذه السلسلة وهي (كأس ماكلارين الفضية للبولو) علي ملاعب منتجع نادي حبتور والفروسية بدولة الإمارات العربية الشقيقة وقد اشترك في هذه البطولة الكبيرة 7 فرق وهي الفرق الآتية
وهي فرق الإمارات وديزرت بالم والحبتور ومهرة
وذئاب الحبتور وبن دري وزيدان السعودي
وقد قسمت هذه الفرق إلي مجموعتين وهي الآتي:-
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أولا : المجموعة الأولي وتكونت من الفرق الآتية:-
---------------------------------
زيدان السعودي وبن دري ومهرة
ثانيا : المجموعة الثانية وتكونت من الفرق الآتية:-
----------------------------------
الإمارات ووالحبتور وديزرت بالم وذئاب الحبتور
ثالثا : نتائج مباريات المجموعة الأولي وهي الآتي:-
----------------------------------
1- بن دري × وزيدان السعودي 12- 6
2- زيدان السعودي × ومهرة 7- 5
3- بن دري × وهرة 7- 5
رابعا: نتائج مباريات المجموعة الثانية وهي الآتي:-
---------------------------------
1- الحبتور × وذئاب الحبتور 9- 7
2- الأمارات × وديزرت بالم 11- 6
3- ديزرت بالم × وذئاب الجبتور 13- 7
4- الحبتور × والإمارات 7- 50و9 ( تسعة ونصف لسبعة لصالح الحبتور)
وقد صعد الي الدور النصف النهائي لهذه البطولة فرق الإمارات وبن دري والحبتور وديزرت بالم
خامسا : نتائج مباريات الدور النصف النهائي وهو الآتي:-
----------------------------------
1- الإمارات × وبن دري 50ر9- 7 ( تسعة ونصف لسبعة لصالح الإمارات )
2- الحبتور × وديزرت بالم 7- 8
وقد صعد للمباراة النهائية لبطولة كأس ماكلارين الفضية فريقي الإمارات وديزرت بالم
سادسا نتيجة المباراة النهائية للبطولة وهي الآتي:-
---------------------------------
الإمارات × وديزرت بالم 8- 5
وقد فاز فريق الإمارات ببطولة كأس ماكلارين للبولو والميدالية الذهبية والمركز الأول
سابعا : وقد مثل فريق الإمارات الفائز ببطولة كأس ماكلارين للبولو اللاعبين وهم:-
------------------------------------
علي المري وجاك هايد وماتياس ولوكاس
ثامنا : مثل فريق ديزرت بالم الحاصل علي فضية كأس ماكلارين اللاعبين وهم:-
----------------------------------
طارق البوادي وتارانكو ومارتن فاليت وسنتياجو
--------------------
تاسعا : كأس هليدون وهو:-
-------------------------
حصل فريق ديزرت بالم بالميدالية الفضية والمركز الثاني للبطولة
---------------
وقد حصل أيضا فريق مهرة علي كأس هليدون وهو كأس مخصص لمراكز الترضية في بطولة كأس ماكلارين للبولو بعد الفوز علي فريق زيدان السعودي بنتيجة 10- 7
تم تسليم كأس وميداليات البطولة لفريق الإمارات الفائز بكاس ماكلارين والميداليات الذهبية ووكذلك الميداليات الفضية لفريق ديزرت بالم
وأيضا كأس هليدون المخصص لمراكز الترضية في بطولة ماكلارين للبولو لفريق مهرة من قبل كبار المسئولين الكبار بدولة الإمارات واتحاد الامارات لرياضة البولو
ألف مبروك للفائزين وهارد لك لباقي الفرق في هذه البطولة
وإلي لقاء لتكملة باقي سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو عندما تنتهي مبارياتها في شهر مارس 2017 في دولة الإمارات العربية
وبالله تعالي التوفيق





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عبد العزيز فرج عزو

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الصفحة الرئيسية - عالم الرياضة - عبد العزيز فرج عزو - فريق الإمارات بطل كأس ماكلارين للبولو ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية ( 1 )