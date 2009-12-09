أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ابوزيد محمد - لسة النظام مسقطش


اخر الافلام











المزيد.....

لسة النظام مسقطش


محمد ابوزيد محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 19:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


لسة النظام مسقطش
" فى ثورة 25 يناير ثار شعب مصر على نظام حكمه قائم على سراب من الامال ، ووعود جافة من الصدق ، ولأن آفة شعبنا العاطفة ظل يصبر ويصبر حتى تأججت نار غضبه ، نارآ التهمت اسوار الخوف ، هدمت بناء الفساد ، مزعت كل الملفات ، رحل من رحل ،وضعنا دستورنا وقررنا مصيرنا لكن شئنا ام ابينا تظل الحقيقة باقيةوهى اننا اسقطنا مجرد صورة .
"النظام ليس مجرد مبنى حزب هدم او رئيس عزلناه او اوراقآ حرقنها او شعارات وضعنها ، لم يسقط النظام فقد تشعبت جذوره فينا (جهل وخوف وخمول) ومازالت قائمة امام اعيننا حاجزة رؤية المستقبل تحبسنا فى حجرة مظلمة يعلو فيها صوت الفقر والجوع و الجهل تظل تعلوا وتصيح حتى تشتت افكارنا وصمت اذننا ومن ثم سرنا متخبطين مختلفين لا نعرف من منا ومن علينا من عدونا ومن صديقنا عم الظلام وغشيت العقول وانخفض صوت الحق لذالك لسة النظام مسقطش وسقوطه يبدأ بنا نحن ،حينما نسقطه داخل انفسنا .





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد ابوزيد محمد

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- وهم الخلافة
- الخروج

المزيد.....


أخبار عامة
- توماس كوك بلجيكا تستأنف رحلاتها إلى تونس بعد رفع إنذار السفر ...
- انا عبدالواحد لايمكن ان اكتب لعمر البشير خادمكم المطيع
- للمرة الأولى.. مقاتلات عراقية تشن غارات على داعش في سوريا
- الجيش التركي يعلن السيطرة الكاملة على مدينة الباب السورية
- قوات الحوثي وصالح تعلن -إسقاط- طائرة أردنية والتحالف يقول أن ...
- اتفاقات تعاون عسكري بين موسكو وأبو ظبي
- مؤتمر جنيف.. تغطية مباشرة
- 136 دبلوماسيا تركيا يبحثون عن مأمن في ألمانيا
- حملة تدعو لانتخاب أوباما رئيسا لفرنسا
- روسيا تودع فيتالي تشوركين

المزيد.....
كتب ودراسات
- المسار - العدد 1 / الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي
- هل لازالت للأممية الرابعة راهنية؟ / التيتي الحبيب
- الحداثة والتحديث الناقص / فتحى سيد فرج
- عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث / إدريس ولد القابلة
- الصراع السياسي في المغرب / إدريس ولد القابلة
- المرجعية الدينية المعاصرة ومفهوم العمل السياسي / علي المدن
- عرض موجز لكتاب: النظام القديم والثورة الفرنسية / خليل كلفت
- أطروحات ماركس حول فلسفة - فيورباخ - 1845 / عبد الجبار نوري
- ترومب متمرد على الليبرالية الجديدة ام مواصل لأسوأ تقاليدها؟ / سعيد مضيه
- فهد بين عامي 1942 و 1946 / عادل حبه

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد ابوزيد محمد - لسة النظام مسقطش