

محمد ابوزيد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 19:05

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









لسة النظام مسقطش

" فى ثورة 25 يناير ثار شعب مصر على نظام حكمه قائم على سراب من الامال ، ووعود جافة من الصدق ، ولأن آفة شعبنا العاطفة ظل يصبر ويصبر حتى تأججت نار غضبه ، نارآ التهمت اسوار الخوف ، هدمت بناء الفساد ، مزعت كل الملفات ، رحل من رحل ،وضعنا دستورنا وقررنا مصيرنا لكن شئنا ام ابينا تظل الحقيقة باقيةوهى اننا اسقطنا مجرد صورة .

"النظام ليس مجرد مبنى حزب هدم او رئيس عزلناه او اوراقآ حرقنها او شعارات وضعنها ، لم يسقط النظام فقد تشعبت جذوره فينا (جهل وخوف وخمول) ومازالت قائمة امام اعيننا حاجزة رؤية المستقبل تحبسنا فى حجرة مظلمة يعلو فيها صوت الفقر والجوع و الجهل تظل تعلوا وتصيح حتى تشتت افكارنا وصمت اذننا ومن ثم سرنا متخبطين مختلفين لا نعرف من منا ومن علينا من عدونا ومن صديقنا عم الظلام وغشيت العقول وانخفض صوت الحق لذالك لسة النظام مسقطش وسقوطه يبدأ بنا نحن ،حينما نسقطه داخل انفسنا .



