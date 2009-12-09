

غزوة بني قريظة... الوجه الاخر

فارس يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 19:03

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







غزوة بني قريظة…. الوجه الاخر

كثيرة هي المقالات والمواقع على الانترنت ،تسرد قصة غزوة بني قريظة.بعضها المدافع عن رسول الإسلام وما قام به ،متهما اليهود بالخيانة العظمى والغدر ونقض العهود.ومنهم المهاجم باعتبارها مجزرة وجريمة نكراء بحق بني قريظة…..

يقول احد شيوخ المسلمين في موقعه.الإسلام سؤال وجواب"لما هاجر الرسول محمد(ص)من مكة إلى المدينة (٦٢٢م)كان بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود.بنو قنيقاع وبنو النضيروبنو قريظة...فدعاهم النبي إلى الاسلام،فأبى عامتهم إلا الكفر.فكتب بينه وبينهم كتابا (أي عهدا يلتزمون به)... استوقفتني عبارة"فأبى عامتهم إلا الكفر"..لماذا الكفر وهم أهل كتاب؟ والكفر بماذا ؟ وهنا يأتي بيت القصيد….لم يؤمنوا بمحمد وبرسالته ولم يقبلوا الإسلام دينا لهم، فاتخذ منهم محمد موقفا عدائيا ووجب محاربتهم لأنهم كفار…"فقاتلوا المشركين حيثما وجدتموهم".وهاهو علي بن ابي طالب حاملا راية المسلمين في غزوة خيبر يقول لمحمد "على ماذا أقاتل الناس" قال"قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.وان محمد رسول الله.فإذا فعلوا ذلك،فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".وهنا وضحت الصورة اكثر.كما يوضحها الحديث.عن عبد الله بن يوسف ‏ ‏حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏قال حدثني ‏ ‏سعيد المقبري ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال ‏

‏بينما نحن في المسجد خرج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏انطلقوا إلى ‏ ‏يهود ‏ ‏فخرجنا حتى جئنا ‏ ‏بيت المدراس ‏ ‏فقال أسلموا تسلموا واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله..

وفعلا استطاع رسول الإسلام التخلص من القبائل الثلاثة في المدينة(يثرب) في خمس سنوات فقط...رغم أنهم سكنوا يثرب لعدة قرون كما يحدثنا التاريخ..... هاهم علماء المسلمين والشيوخ يعزفون ويغنون نفس المقام، بأن اليهود خانوا العهود وتعاونوا مع المشركين لاستئصال الإسلام وأهله وغيرها من الأسباب التي لم تعد تجدي في زمن أخذ الإنسان الواعي يبحث عن الحقيقة وإظهار الحق دون خداع أو تزييف ومن عمق التراث الإسلامي نفسه،١٤٠٠ سنة وفي كل يوم ورسول الإسلام يزرع في المسلم الكراهية لليهود"المغضوب عليهم "،فإذا كانت هذه العبارة تتردد في ذهنك وفي مسامعك عدة مرات في اليوم الواحد….فكيف ستعاملهم اوتحترمهم ؟

في غزوة الأحزاب(الخندق)التي سبقت غزوة بني قريظة مباشرةً ،استمرت ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلا .لم تحدث أي معركة تذكر.التوقيت الخاطئ والرياح الباردة والخلافات التي حدثت بين الأحزاب.وكذلك الخندق الذي اقترح حفره سلمان الفارسي حال دون اصطدام الطرفين .كان هناك فقط تراشق بالاسهم.عدد القتلى بين الأحزاب ٣ وبين المسلمين ٦..ومن الرسوم التاريخية وبحسب الروايات الإسلامية لموقع غزوة الخندق في الشمال الغربي للمدينة وموقع بني قريظة في الجنوب الشرقي وخلف المسلمين..

الان سنأتي لبيان بعض الحقائق ومن التراث الاسلامي..

حفر الخندق

….الخندق حفر بأدوات من مساحي وكرارين ومكاتل من بني قريظة(السيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي ).وهذا يدل على أنهم كانوا حلفاء للمسلمين..امتهن بني قريظة الزراعة وكانت لهم آبار .ومن الطبيعي أن يصنعوا أدوات الحفر….

الزبير : عين محمد على بني قريظة

….في فترة حصار الأحزاب ليثرب.كان محمد يبعث بعيون على بني قريظة فيقول من يأتي بخبرهم؟فيقوم الزبير بركوب فرسه ليأتي بخبر بني قريظة ولعدة مرات في اليوم .حتى أن محمد قال له." لكل نبي حواري.وانت حواري هذه الأمة"الحديث موجود في مسند أحمد والبخاري….ولكن الزبير لم يأتي بخبر خيانة بني قريظة…..اذن محمد كان يعلم بأن بني قريظة لم يخونوه ولهذا لم يرسل أي جيش من جهتهم للدفاع…

حذيفة يأتي بأخبار ابو سفيان

….ارسل محمد حذيفة بن حسل.كعين له على الأحزاب ويأتي بأخبارهم...فكان يأتي بأخبار الأحزاب وما يقوله سفيان بن حرب...فقال"سمعت أبي سفيان يقول"والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع واخلفتنا بنو قريظة وبلغنا منهم الذي نكره. ولقينا من هذه الريح ما ترون"...فقرر أبو سفيان الرجوع إلى مكة..وهذا ايضا يبرهن بأن بني قريظة لم يخونوا محمد بل خاب ظن أبو سفيان بهم لربما كان يعتقد أوظن له بأنهم سوف يعاونوه في غزوته..

اعتداء وقتل اليهودي



…... أن بعض الروايات تشير الى أن المسلمين كانو يعتدون على اليهود و يستسهلون قتلهم وليس العكس فمثلا نجد هذه الرواية في بعض الكتب ومن بينها السيرة الحلبية :

فعن عبدالله بن الزبير . قال: كنت يوم الأحزاب أنا وعمرو بن أبي سلمة مع النساء في أطم حسان بن ثابت. أي وكان حسان مع النساء، ومن جملتهم صفية بنت عبد المطلب، واتفق أن يهوديا جعل يطوف بذلك الحصن. فقالت صفية لحسان: يا حسان لا آمن هذا اليهودي أن يدلهم على عورة الحصن فيأتوا إلينا، فأنزل فاقتله. قال حسان : يا بنت عبد المطلب قد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فلما أيست منه أخذت عمودا ونزلت ففتحت باب الحصن وأتيته من خلفه فضربته بالعمود حتى قتلته، وصعدت الحصن فقلت: يا حسان انزل إليه فاسلبه فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. فقال: يا بنة عبد المطلب ما لي بسلبه حاجة.

ألم يكن الواجب على بني قريظة الأخذ بثأر هذا المقتول؟ أو ربما طرد المسلمين من يثرب ،كما طرد محمد بني النضير وبني قينقاع ؟

سؤال بلا جواب

….السؤال الذي يطرح نفسه هنا .لماذا لم يدخل جيش ابو سفيان من جهة بني قريظة ؟

جبريل يكذب وينافق

…يبدو من الروايات بأن الوحيد الذي اتهم بني قريظة بالخيانة والغدر كان وحي محمد المزعوم صاحبنا جبريل….فهل كان جبريل كاذب ومنافق ؟ نعم وبكل بساطة..

يقول بن كثير في البداية والنهاية :

فجاء جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال" أقد وضعت السلاح لا والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم قالت فلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا فمر على بني غنم وهم جيران المسجد حوله فقال من مر بكم قالوا مر بنا دحية الكلبي " والى اخره......ماذا كان يفعل جبريل والملائكة وسيوفهم لم توضع بعد(بعد معركة الخندق) التي لم يحدث فيها قتال اصلا ؟.من كانت الملائكة تقاتل اذن؟ وفي رواية أخرى من السيرة الحلبية."غفر الله لك، أو قد وضعتم السلاح قبل أن١ تضعه الملائكة؟ فقال رسول الله: نعم، قال: فوالله ما وضعناه وان الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة، فإني عامد إليهم،: بمن معي من الملائكة، فمزلزل بهم الحصون، ، فقال رسول الله : إن في أصحابي جهدا فلو نظرتهم أياما، فقال جبريل : إنهض إليهم، فوالله لأدقنهم كدق البيض على الصفا، ولأدخلن فرسي هذا عليهم في حصونهم ثم لأضعضعنها"…

يصر هنا صاحبنا جبريل على المسير إلى بني قريظة من معه من الملائكة ليزلزل بهم الحصون ويحلف بالله لمحمد،لا اعرف من اين تعلم جبريل الحلفان؟….ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟اختفى مع الملائكة ولم يسمع له خبر لا من قريب ولا من بعيد كما يقول المثل...ببساطة كان دور جبريل فقد اشعال الفتنه بين محمد وبني قريظة…

غزوة بني قريظة باختصار(الأحزاب ٢٦٢٧(

....قام رسول الإسلام و٣ الآلاف من مقاتليه مباشرة بعد انسحاب الأحزاب ،بحصار بني قريظة ل ٢٥ يوما.وبعد استسلامهم ونزولهم بحكم سعد بن معاذ .حكم عليهم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم وتقسم أموالهم وأراضيهم على المسلمين….وهكذا كان..

محمد والشتائم

…...قام محمد بتوجيه شتائم مهينة ليهود بني قريظة قائلا لهم " أجيبوا يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت (السيرة الحلبية) وفي بعض الروايات "يا احفاد القردة والخنازير"...اليس هم نفس اليهود أحفاد إسحاق ويعقوب ويوسف وموسى؟.يقول لنفسه بأنه على خلق عظيم وأنه جاء ليتمم الأخلاق…..لا تعليق!

أنه الذبح

في فترة الحصار طلب بني قريظة ليرسل لهم الصحابي أبو لبابة بن عبدالمنذر للوساطة..فقام أبو لباب ليوضح للجميع مدى فهمه لحقيقة نوايا محمد .يذكر ابن كثير في البداية والنهاية وفي تفسير القرآن :

ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا، فأرسله رسول الله فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا يا أبا لبابة: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح.

نعم إنه الذبح.ولكن كيف عرف أبو لبابة أنه الذبح ولم يصدر بعد الحكم من سبع سماوات؟ أليس غريبا أن يعرف أبو لبابة الحكم قبل الله؟ والكل يعرف قصة ابو لبابة وندمه وربط نفسه بأحد أعمدة المسجد ليغفرله محمد…

….رغم بكاء النساء والصبيان ومدى مشاعر الفزع والخوف التي طالت الجميع.ومعرفتهم بمصيرهم ..لم يعتنقوا الإسلام الذي كان حلهم الوحيد..وهذا يبين مدى صدق وأمانة بني قريظة لدينهم ، راضين الموت على النفاق.

هل سعد بن معاذ نبي؟

….. .بعد أن سمع سعد بن معاذ بخيانة بني قريظة من محمد والذي كان قد أصاب بجرح مميت في حصار الأحزاب وكان يصارع الموت .حكم عليهم بهذا الحكم وكان من الله كما أكد محمد ومن سابع ارقة...هل يعني أن سعد هو نبي أيضا؟ فقد أوحى له كما لمحمد!

فريقا تقتلون وتأسرون فريقا

استسلم جميع بنو قريظة .إذ لم يحدث أي معركة تذكر بينهم وبين المسلمين.وهذا يعني انهم جميعاً اسرى لدى المسلمين.."فريقا تقتلون من الأسرى".هكذا كان يجب أن تقرأ.. فأين أصبحت (استوصوا بالاسارى خيرا) وقتل الأسرى ليس جديدا على نبي الاسلام .الم يقتل عقبة بن أبي معيط.والنضر بن الحارث وهم كانوا أسرى ؟ الم يبكي ندما على عدم قتله لجميع اسراه في بدر؟رغم أن عمه العباس وزوج ابنته زينب كانوا من الأسرى! الم ياتوا من قريش لقتاله والتخلص منه ؟ لماذا عفا محمد عن ابو سفيان عند دخوله مكة ؟ وهو الذي حاول قتله وإبادة دينه عدة مرات !!!



…يقولون" ليست الشجاعة أن تحمل السيف،بل الضمير"

٦٠٠٩٠٠ من المقاتلة من يهود بني قريظة يحيط بهم المسلمين ،ينتظرون لكي يسوقوا أفواجا أفواجا لقطع رؤوسهم في خنادق حفرها المسلمين بمعاول وأدوات من صنع بني قريظة نفسهم..يا للعجب! ونرى أيضا في بعض الروايات أن محمد نهرهم بقوة عند قدوم سعد وهو على الحمار . قائلا لهم باحتقار " … ومتى كان سعد سيدهم ؟

…..تعريف المقاتلة ليس المقصود بها الرجال المقاتلة في الحرب فقط . بل كل من يستطيع أن يحمل السيف.تصور كم كان منهم من الصبيان وكبار العمر..ولكن قياسات محمد للمقاتلة اخذت اسلوب آخر واختراع جديد..يقول الألباني في الحديث " عن عطية القرظي.قال:كنت في سبي قريظة،عرضنا على النبي(ص) فكانوا ينظرون،فمن انبت الشعر قتل،ومن لم ينبت لم يقتل،فكشفوا عانتي،فوجدوها لم تنبت،فجعلوني في السبي."...يدل هذا على الهمجية وبشاعة الجريمة والإبادة الجماعية.لم يسلم منها سوى النساء والأطفال ويا ليتهم لم ينجوا.فقد وزعوا على المسلمين كسبايا وعبيد وقسم منهم بيعوا في نجد كالبهائم ليبتاع بثمنهم الخيل والسلاح. يتبين من مجموع الغنائم )1500 سيف و 300 درع و 2000 رمح و 500 تُرْس وحَج) أن بني قريظة كانت قبيلة كبيرة وعدد القتلى كبير ايضا.. َ

الموت في سبيل مبدأ خير من العيش تحت الرذيلة



قصة زبير بن باطة.هي قصة حزينة ومؤثرة جدا فاليهود كان لهم أفضال على الكثير من المسلمين الأنصار، يقول بن كثير :

وذكر ابن إسحاق قصة الزبير بن باطا، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد منَّ يوم بعاث على ثابت بن قيس بن شماس، وجزَّ ناصيته، فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاءه فقال: هل تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ فقال له ثابت: أريد أن أكافئك فقال: إن الكريم يجزي الكريم.

فذهب ثابت إلى رسول الله فاستطلقه فأطلقه له، ثم جاءه فأخبره فقال: شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ فذهب إلى رسول الله فأطلق له امرأته وولده، فأطلقه له ثم جاءه فقال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما بقائهم على ذلك؟

فأتى ثابت إلى رسول الله فاستطلق مال الزبير بن باطا فأطلقه له، ثم جاءه فأخبره فقال له: يا ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى حي كعب بن أسد؟

قال: قتل.

قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟

قال: قتل.

قال: قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا: عزال بن شموال؟

قال: قتل.

قال: فما فعل المجلسان؟ - يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة - قال: ذهبوا قتلوا.

قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله فيلة دلو ناضح، حتى ألقى الأحبة. فقدمه ثابت فضربت عنقه.

التاريخ يكتبه المنتصرون

يقول الكثير لماذا لم يكتب اليهود عن بني قريظة وهم المعروف عنهم كتابة التاريخ وسرد الأحداث سواء الحقيقية منها او المبالغ فيها ؟ ...ومن يكتب لهم ؟ الاطفال ام النساء ؟ ألم يروي عطية القرظي روايته يوم السبي ؟ ثم ماذا ؟

أصبحوا سبايا وعبيد للمسلمين وغيرهم في نجد؟ ضاع تاريخهم بضاعهم ،ومحيت هذه القبيلة من الخريطة والشاهد الوحيد هو المنتصر الذي كتب التاريخ….



وما ارسلناك الا رحمة للعالمين.

٦٠٠ - ٩٠٠ من يهود بني قريظة ينتظرون رحمة نبي الرحمة. فاين كانت هذه الرحمة.؟هل رحمته وسعت الذين آمنوا به فقط ؟ أين ومتى ستكون هذه الرحمة للعالمين ؟ بعد الذبح ؟



فرضية الخيانة

لنرجع الى التاريخ قليلا...ما هو سبب غزوة الأحزاب أصلا؟ بعض الروايات تقول بأن سيد بني النضير حيي بن أخطب بعد اجلائهم من يثرب ،ذهب إلى قريش شاكيا وباكيا وكان السبب في تحالف قريش ضد محمد،وربما حاول اقناع أبو سفيان بأن بني قريظة سيحاربوا معه.افتراضية معقولة جدا..وماذا تتوقع أن يفعل هذا، سيد القبيلة بعد اجلائهم وطردهم لأسباب تافهة ؟ ولكن هل يعقل أن يجمع أبو سفيان جمعه من اجل يهود بني النضير الذين وقعوا العهد مع محمد ضد قريش ؟ وضمن بنود العقد عدم التجارة وعمل أي تحالف مع قريش! إن الأرجحية هي أبو سفيان ضاق ضرعا من سطوات محمد للقوافل وتجارة قريش وهو التاجر المعروف وسيد القوم..ولكن لنفترض الأولى..هاهم الأحزاب على مشارف يثرب. وهاهو حيي بن اخطب يحاول إقناع بني قريظة بالدخول للحلف. فما دور بني قريظة في الحرب؟ هل شاركوا مع الأحزاب في المعركة ضد محمد؟ ولكن لم تحدث أي معركة تذكر؟ هل قاموا بخيانة محمد والهجوم من جهتهم على مقاتليه؟ لم يحدث شيء من هذا أيضا...هل سمحوا لجيش أبو سفيان للمرور ومباغتة المسلمين من الخلف وكان هذا ينهي دعوة محمد إلى الأبد ؟ أيضا لم يحدث…..أين هي إذا فرضية الخيانة العظمى والغدر ونقض العهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فرضية أخرى

لنفترض فرضية أخرى….أن هولاكو هو الحاكم في يثرب.وقد وصله الخبر الغير يقين بخيانة بني قريظة.ماذا كان سيقوم به؟ قتل المقاتلة وسبي الذراري وتوزيعهم لمقاتليه وبيع الآخر وتقسيم أموالهم وأراضيهم للمغول ،وربما اصطفى لنفسه هو الآخر ريحانة بنت عمرو بعد قتل زوجها...فهل كان يحتاج هولاكو السفاح إلى وحي من الله لينزل الحكم من سبع سماوات ؟









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

