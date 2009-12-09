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قصة كل يوم


ال يسار الطائي
الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 17:15
المحور: الادب والفن
    


قصة كل يوم
.
يا انت..
اغرد بصمت
أذرع الغرفة ...مشيا ،
دون أن أدري ما العمل ،
انتظر ..
ربما يتغير هذا الحدث الممل
إلى شيء آخر ،
و لكن لا يأتي....
ويبقى الانتظار اطار صورتي...
يا انت ..
اغرد بصمت
هذبت النفس المتعبه ،
بكلمات ارسمها للغياب
ملؤها الحبّ والجمال ،
على أوراق خواطري..
يا انت ..
اغرد بصمت
احتاج لصمت أنيق
و نقي لا جدال فيه
حتى مع نفسي ..
يا انت ..
اغرد بصمت
سقمت من يوم
لا اراك فيه ولو للحظة...
حبيبي يا انت
الغائب الحاضر.....
أنت عصارة من الحُب
والفجرِ والشتّاء
تنزل علي بشكل مطرْ ..
.
ال يسار الطائي





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ال يسار الطائي

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