

حقوق الشعب يسرقها (( ترامب )) من سارقيها

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 5442 - 2017 / 2 / 24 - 01:49

المحور: حقوق الانسان









حقوق الشعب يسرقها (( ترامب )) ـــــــ من سارقيها

اولا": - ظهر على (( اليوتيوب )) الرئيس الامريكي ( ترامب ) ويعلن بالوثائق مقدار المبالغ بالدولرات الامريكيه والمودعه باسماء الساسه العراقيين في البنوك الامريكيه ؟ وهم الذين جاءت بهم امريكا ليحكموا العراق ويسرقوه معهم ؟ وادناه اسمائهم وامام كل منهم مقدار المليارات من الدولارات باسم كل منهم , والبالغ مجموعها (413 )اربعة عشر مليار دولار( 600) وستمائة مليون دولار ؟ وبين الرئيس الامريكي : ان هذه المبالغ من الاموال هي ماسرقه هؤلاء الفاسدون الحكّام العراقيون من الشعب العراقي ؟ وانه اي الرئيس الامريكي , امر بتحويل هذه الاموال من البنوك المودعة فيها الى الخزينة الامريكيه , كتعويض عن الخسائر الامريكيه في الجنود والمعدات , في حرب احتلال العراق ؟ وهذه الاسماء والمبالغ المودعه باسمائهم : هم :

1- نوري المالكي ( 1) مليار واحد و ستمائه وستون مليون دولار امريكي

2- احمد نوري المالكي ( 14) اربعة عشر مليار دولار امريكي

3- بهاء ارعرجي ( 37 ) سبعه وثلاثون مليار دولار امريكي

4- اياد علاّوي ( 44 ) اربعه واربعون مليار دولار امريكي

5- عادل عبد المهدي ( 31) واحد وثلاثون مليار دولار امريكي

6- باقر الزبيدي ( 30) ثلاثون مليار دولار امريكي

7- رافع العيساوي ( 29 ) تسعه وعشرون مليار دولار امريكي

8- صالح المطلك ( 28 ) ثماني وعشرون مليار دولار امريكي

9- اسامه النجيفي ( 28 ) ثماني وعشرون مليار دولار امريكي

10- هوشيار زيباري ( 21 ) واحد وعشرون مليار دولار امريكي

11- محمد الكربولي ( 20 ) عشرون مليار دولار امريكي

12- علي العلاّق ( 19 ) تسعة عشر مليار دولار امريكي

13- محمد الدراجي ( 19 ) تسعة عشر مليار دولار امريكي

14- سعدون الدليمي ( 18 ) ثمانية عشر مليار دولار امريكي

15- حيدر العبادي ( 17 ) سبعة عشر مليار دولار امريكي

16- فاروق الاعرجي ( 16 ) ستة تعشر مليار دولار امريكي

17- سليم الجبوري ( 15 ) خمسة عشر مليار دولار امريكي

18- طارق نجم ( 7 ) سبعة مليارات دولار امريكي

19- علي اليساري ( 12 ) اثنا عشر مليار دولار امريكي

20- حسن الانباري ( 7 ) سبعة مليارات دولار امريطكي



ملاحظه : لم يذكر (( ترامب )) كم سرق (( بريمر )) التلرليونات من الدولارات الامريكيه من نفط العراق ؟ ومن كان معه وزيرا" للنفط ؟ وهذه هي المبالغ المودعه بالبنوك الامريكيه فقط؟ وكم هي المبالغ المودعه في البنوك السويسريه , وهي الاكثر بكثير , وبنوك انكلترا وكندا واوربا واليابان وايران وجنوب شرق آسيا ؟

ثانيــــــا" : المطلوب من الدولة العراقيه ان ترد على بيان الرئيس الامريكي هذا للايضاح؟ وخلال شهر واحد ؟ والاّ فان هذا الخبر يعتبر صحيحا" ؟ وعليه فان هذه المبالغ هي من حق الشعب العراقي . ولا يحق (لترامب ) ان يستولي عليها ؟ لذلك يتوجب علينا مع نخبه من جهابذة القانون المحلين والدولين , ان يقيموا الدعوى لدى (( المدعي العام الامريكي ))لوضع اليد على هذه الاموال باعتبارها مسروقه من الشعب العراقي وباعتراف الرئيس الامريكي , وان يتم اعادتها ,ويتم توزيعها باشراف الامم المتحده ولجنه من الدول المحايده ؟

وان يتم توزيعها كما يلي :

ثالثـــــا" :

1- / ثالثا"": يتم توزيع على كل فرد عراقي مبلغ مقداره (( 5 )) خمسة ملايين دولار امريكي . وبما ان عدد نفوس العراق الآن هو (30) ثلاثون مليون نسمه ؟ يصبح المبلغ الموزع عليهم اذا" هو ((150)) مائه وخمسون مليار دولار امريكي .

2- / ثالثا": المبلغ المتبقي هو (( 213 مائتان وثلاثة عشر مليار دولار امريكي و( 600) ستمائة مليون دولار امريكي ))؟ يتم توزيعه كما يلي : وبعد استقطاع المصاريف بواقع (( 13 ثلاثة عشر مليار دولار و ( 600) ستمائة مليون دولار امريكي )). والباقي للتوزيع (( 250 مائتان وخمسون ملايار دولار امريكي )) ؟ يتم توزيعها لتأسيس المشاريع والتشريعات التاليه :

آ-2/ ثالثا" : اصدار قانون الضمان الاجتماعي العام (( الفرد العراقي مضمون من المهد الى اللحد )) ؟ وكما يلي :

1-آ-2/ ثالثا" : انشاء مؤسسات حديثه ومتطوره لايواء العجزة وكبار السن والتقاعدين والمعاقين والامراض العقليه ودور اليتامى والمشردين ؟

2-آ-2 / ثالثا" : توفير العيش الكريم للمتعففين برواتب ضمان للفقراء ( ان بقي هناك فقراء ) بسم الله الرحمن الرحيم (( .. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )) صدق الله الرحمن الرحيم .

3-آ-2/ ثالثا" : وضع خطه وطنيه ستراتيجيه للتعليم الاساسي المجاني مع رواتب للتلاميذ وذويهم وكافة التجهيزات التعليميه والتغذيه الدرسيه ؟ والغاء وعدم السماح بالاستثمار بمدارس خاص في التعليم الاساسي ؟ لأن هذا حرام يالشرع الاسلامي وما جاء بلائحة حقوق الانسان .

4-أ-2/ثالثا" : خطه وطنيه ستراتيجيه لبناء مدارس كافيه وحديثه ومتطوره ووفق مقاييس سكانيه وجغرافيه وبيئيه

5-آ-2/ ثالثا" : خطه وطنيه ستراتيجيه عامه للضمان الصحي المجاني المتطور بالتشخيص والعلاج والوقايه وتنظيم الاسره ؟ ومؤسسات صحيه حديثه وباعداد تغطي المجتمع كله . وفق مقايس سكانيه وجغرافيه وبيئيه ؟ وتكون العيادات الخاصه للاطباء والصيادله كل منها مسؤله عن عدد معين من البيوت في المنطقه , يكون الفحص والتشخيص والعلاج والدواء على المواطن مجانا" وتستوفي هذه العيادات اجورها من الدولة ؟

6-آ-2/ثالثا" : العاطلون عن العمل يستلمون رواتب البطاله من الدوله ؟ والدولة هي المسؤله عن ايجاد العمل للعاطلين

7-آ-2/ثالثا": مسؤلية الدولة عن ضمان حق وتكوين العائله ؟

ب-2/ ثالثا" : اصدار قانون (( لكل مواطن حصه بالموارد الطبيعيه )) ؟ على غرار بيت المال في دولة الامام علي بن ابي طالب ؟ وما متبع حاليا" في الدول المتقدمه التي تتبع الاشتراكيه ( الفابيه ) ؟ حينها سيستقر المواطن الفرد والعائله نفسيا" وسلوكيا " ؟ ما دام يحصل على حقوقه وسيشعر بمواطنيته , وسيزداد العمل والمشاريع الخدميه والمنتجه والتجاريه ؟ وعملا" بما جاء بلائحة حقوق الانسان (( من حق الفرد ان يشارك في بناء بلده )) , وستزداد ايرادات خزينة الدوله , وستتخلص الدوله من مصاريف الاعاله والفسادوالرشاوي .

ج-2/ ثالثا" : وضع خطه ستراتيجيه وطنيه ؟ لتأمين وزيادة وصيانة الموارد المائيه , واستصلاح الاراضي وتوزيعها على المواطنين للعمل بالزراعة وفق خطة التخصص الزراعي ؟ وانشاء المستوطنات البشريه المتخصصه . سيزداد ويصدر ويصنع المنتوج الزراعي .

د-2/ ثالثا" : وضع خطه ستراتيجيه وطنيه ؟ لاحياء الغابات القديمه وزراعة غابات جديده ؟ سيزداد التنوع الاحيائي وتغير المناخ , وتزداد لدينا الصناعات الخشبيه وتجارة الاخشاب وانتاج الاخشاب ؟ اضافة الى ظهور نباتات منها لصناعة الادويه , والنباتات الضلّيه .

ه-2/ثالثا" : وضع خطه ستراتيجية وطنيه اقليميه عالميه لضمان توازن البيئه الطبيعيه والبشريه ومنع التلوث .

و-2/ ثالثا" : وضع خطه ستراتيجية وطنيه ؟ لوضع وارساء نظام دوله الحقوق المدنيه , لتامين حقوق البقاء وحقوق الانسان , تقوم على اسس المشاركة الديمقراطيه , تضمن للجميع المشاركة في ادارة شؤنهم ونظام الدولة ؟ لتحقيق دولة الفرد وفردية الدوله , اي الفرد للمجموع والمجموع للفرد.

رابعـــا" :

1/ رابعا" : وضع خطه ستراتيجيه وطنيه لاقامة مشاريع حديثه وكافيه للطرق والمواصلات بجميع انواعها .

2/ رابعا" :وضع خطه ستراتيجيه وطنيه لاقامة مشاريع البنى التحتيه؟ من مشاريع مياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي وجمع وتصريف الازبال والاوساخ ؟ وتصنيعها . ومشاريع الاسكان والعمران الحديثه .

خامســـا" : يناط تنفيذ هذه المشاريع بشركات دوليه معروفه ومضمونه ؟

ساد ســـــــا" : على هيئة النزاهه القيام بالبحث والتقصي عن ارصدة السياسين والتتجار في البنوك الاجنبيه والكشف عنها والمطالبة بها وبمساعدة استخبارات متخصصه ومحاكم دوليه , لاسترجاع هذه الاموال .

سابعـــــــــا" :

1/ سابعا": احالة مثل هؤلاء السياسين السراق الى المحاكم المختصه المحليه والدوليه ؟

2/ سابعا" : تطبيق عقوبة العزل الاجتماعي على هؤلاء السراق والفاسدين ؟ واقاربهم , وعدم قبولهم في الوظائف الحساسه والمقاولات وعدم قبول ترشيحهم للمجالس النيابيه والمحليه ؟ ونشرهم لاطلاع الرأي العام عليهم بكافة وسائل الاعلام .



الباحث الخبير الايكولوجي

رئيس منظمة المتطوعين الانسانيه للسلام الاخضر العراقيه

هادي الباقـــــــــــــــر









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