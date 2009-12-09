

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 5440 - 2017 / 2 / 22 - 14:54

المحور: السياسة والعلاقات الدولية









وفي 16 فبراير/ شباط الجاري، تسلم فرماجو، السلطة رسمياً، من سلفه حسن شيخ محمود، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 8 فبراير/ شباط الجاري

ويحمل فرماجو الجنسية الأمريكية، إذ تلقى تعليمه الجامعي في الولايات المتحدة، قبل أن يتم تعيينه في 1985، سكرتيرا أولا بالسفارة الصومالية لدى واشنطن.-

بدأ رؤساء الدول والحكومات ووزراء وسفراء دول عربية وأجنبية بالتوافد إلى العاصمة الصومالية مقديشو لحضور حفل تنصيب الرئيس الجديد محمد عبدالله فرماجو.-

و أصبح الأكاديمي والسياسي الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، الرئيس التاسع للبلاد منذ استقلالها في 1960، وذلك بعد نجاحه في تحقيق المفاجأة والفوز في الانتخابات الرئاسية التي أجراها البرلمان،-

ولد فرماجو في العاصمة مقديشو في 1962، وتلقى تعليمه الأساسي والثانوي في العاصمة، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث تخرج من جامعة «بافالو» في نيويورك.

انخرط في السلك الدبلوماسي عندما تم تعيينه في 1985، السكرتير الأول لسفير الصومال لدى واشنطن، ومنذ ذلك الحين عاش فرماجو في الولايات المتحدة، وحصل على جنسيتها.

وفي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2010، عينه الرئيس الانتقالي، شريف شيخ أحمد، رئيسا للوزراء حتى استقال من منصبه في 19 يونيو/حزيران 2011، تنفيذا لاتفاقية «كمبالا»، التي أنهت الخلاف بين الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن.-

ويتمتع فرماجو بتأييد شعبي قوي داخل البلاد وخارجها، نتيجة إنجازاته التي شملت المؤسسة العسكرية في البلاد، حيث تم في عهده صرف رواتب الجيش بشكل شهري، على خلاف الحكومات الأخرى.

وينتظر الرئيس الصومالي الجديد حزمة تحديات، في مقدمتها التحدي الأمني، الذي أثقل كاهل المواطن الصومالي، ومحاربة حركة الشباب المجاهدين، فضلا عن محاولة دفع عجلة الاقتصاد في البلد الفقير

