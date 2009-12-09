

الوهم النرجسي للإديان ؟! ج1

خالد كروم

الحوار المتمدن-العدد: 5439 - 2017 / 2 / 21 - 07:07

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







تمهـــيدية ..



أن تطور الغرب وتقدمه علميا" و تقنيا" و ثقافيا" وعسكريا" ليس بسبب مسيحيته بل بسبب تطبيقه العلمانية وتخلصه من سلطة الكنيسة ومحاكم التفتيش التي أودت بحياة الملايين من الأبرياء ....وأودت بأوروبا إلى العيش بقاع التخلف والفقر والإنحطاط و الحروب و المجاعات والأوبئة والأمراض في ظلمات القرون الوسطى...



ففي الغرب و على التدريج استطاع الأوروبيون أن يخرجوا و يتخلصوا من نير قبضة الدين و انعدم الشعور بما يسمى بــ "الوهم المقدس" على الأقل جزئيا" إذا لم يكن كليا"... بعكس الشرق الذي يعيش الآن قعر وأدنى درجات الإنحطاط والتخلف و الإقتتال الديني المذهبي والطائفي وسيطرة رجال الدين المنافقين علي المساجد وعلى عقول الناس البسطاء السذج..



وسيبقى كذلك إلى أبد الآبدين ما لم تقم ثورة علمية فكرية و نهضة إجتماعية حقيقية تسعى لفصل الدين عن الدولة كون تداخل سلطة الدين في فكر ومفاصل الدول العربية والإسلامية ...هو المنبع الأساسي والمصدر الرئيسي لتخلفها وفقرها وانحطاطها الناجم عن الفكر المغلق المتخلف الزحلي الدموي الشيطاني الذي تحمله هذه الأديان اليهودية الإبراهيمية الموسوية الثلاثة الإرهابية دونا" عن سائر أديان العالم المليئة بالفلسفة و الحكمة و الروحانية و الإنسانية ..



إلى أن جاءت الثورات العلمانية و خاصة" الثورة الفرنسية لتضع حدا" لجنون الباباوات وسلطة كنائسهم ومكائدهم ودسائسهم وافتراآتهم على الشعوب المقهورة والخاضعة لسلطتهم والتي دعت لقتل وحرق المفكرين والعلماء وأصحاب العقول النيرة التي وقفت في وجههم ..



الإنسانية تعتمد على العقل



فلسفة العقل _ أو فلسفة الذهن_ هي أحد فروع الفلسفة التي تهتم بدراسة طبيعة العقل والأحداث .... تعتمد تجارب الإنسان الحسية على وجود عامل منبه والتي تصل إلى مختلف الأجهزة الحسية بواسطة العالم الخارجي... وهذا التنبيه يتسبب في إحداث بعض التغييرات ...



قال :_ روبرت آشبي _ الإنسانية هي طريقة للحياة تعتمد على العقل ... وإنسانيتنا المشتركة... مدركين أن القيم الأخلاقية قد وجدت إلى حد بعيد في الطبيعة البشرية و الخبرة الإنسانية فقط...



ففي العقل مبادئ فطرية و قبلية سابقة عن كل تجربة ... و ليست متولدة من الحس ... فهي واضحة و بسيطة لا يشوبها الخطأ ... عليها تنشأ المعرفة وتتكون الأفكار الصحيحة ... مثل مبدأ الهوية القائل أن الشيئ هو دائما ذاته ...



ولا يكون شيئأ آخرا ... ومبدأ عدم التناقض القائل أن المتناقضين لا يجتمعان معا ... ومبدا العلية القائل ان لكل علة معلول ...ولكل معلول علة ، ومن الأفكار الفطرية و البديهية فكرة وجود الله ،



وإن معرفتنا بحقيقة الامور لا تتوقف على الحواس ... بل على نشاط العقل لأن الحواس لا تحقق معرفة مجردة التي يحتاجها التفكير ... ان التفكير يقوم على الكليات وهي صور مجردة تدرك بالعقل مثل صورة الانسان وصورة الحيوان وصورة المعدن ..الخ بينما الحواس لا تدرك الا الجزئيات _ فالعين ترى حيدر_ وعلي _ و حياة ... لكنها لا ترى الإنسان لأنه صورة مجردة ..



فحسب أرسطو ما يمز الإنسان عن الحيوان هو العقل والإنسان هو الكائن العارف الوحيد... ومنه فلا بد أن يكون العقل هو ملكة المعرفة عند الإنسان وليس الحس ...



ومن هذا أسس قواعد المنطق والتي هي مجموعة من القواعد الفطرية في العقل متى التزم بها الإنسان في تفكيره تجنب الوقوع في الخطأ ...



ونجد أفلاطون يبني نظريته في المعرفة اعتبارا من تقسيمه الوجود إلى عالمين مختلفين ومتناقضين عالم المثل المتصف بالثبات والأزلية وكونه مطلق وعالم الحس النسبي المتغير والفاني.. وهذا التصنيف الأفلاطوني ينسجم تماما مع ثنائية الروح والبدن عنده حيث أن الأولى كانت تعيش في عالم المثل لأنها تحمل نفس خصائصه....



وانه مما لا شك فيه إن التاريخ الفلسفي على شهادة تامة بذلك الصراع الدائر ين العقلانيين والتجريبيين في مجال المعرفة الإنسانية... ولكن إذا ما شهدنا شهادة باعتراف لها قدمه العقلانيين تجاه الثروات الفلسفية والعلمية التي قادوا بها هذا الكون قدما نحو الإمام ...



ففي ظل هذا الامتنان الكبير لدور العقل في معرفة هذا العالم هناك من يعتقد بان المعرفة تكمن في التجربة فقط ....وكن هذا الاعتقاد غير صحيح لان العقل اسبق من التجربة ..



والسؤال الذي يطرح نفسه...إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الاعتقاد صحيحا ؟ أو بعبارة أدق ... إلى أي مدى يمكن اعتبار العقل مقياس للمعرفة الإنسانية؟ يقول ديكارت :_ انا أفكر فأنا اذن موجود ...



وبخلاف الطرح العقلي يرى الفلاسفة التجريبيين كجون لوك .. ودافيد هيوم ...وحون ستيوارت ميل ...أن التجربة الحسية هي المصدر الوحيد لجميع معارفنا ...وما العقل سوى مستودع للخبرات الحسية التي يحصلها بالتدريج عن طريق المعرفة الحسية...



وﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺑﺳﺗﻣوﻟوﺟﯾﺔ أﺛر واﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﻌﺎرف اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ....وﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺟود وﺗﻔﺳﯾره ﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ وﻣﺻﺎدرھﺎ وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ....



وﻗد ارﺗﺑطت ﻋﻣوﻣﺎ ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺄﺣدﺛت ھذه اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻋﺑ اﻟﻌﺻور ﺗﺑﺎﯾن أراء اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﺄي إﻟﻰ أي ﻣدى ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ؟ يقول ... ديكارت ...{العقل هو أحسن الأشياء بين الناس يتساوى بين كل الناس بالفطرة}...



العقــل وبالعقل نفهم ..!





لقد أثيرت تساؤلات عديدة على أصل مفاهيم نشــأة الإديــان ؟ فهناك من يرجعها أساس تتركز المعارف بمختلف إشكالها فى الحضارات القديمة التى كانت تسبق الديانة الإبراهيمية .. ثم أمتدت نحو إلي اليهودية التى تأخذ خالص وسائط المعرفة من الحضارة أو أسطورة الخلق البابلية ..



إذا" العقل هو النور الذي يضيء الحياة.. وهو إن صح القول الحاكم في الأمور ... فالله عز وجل أكرمنا بالعقول على سائر الموجودات ...هذا دلالة على إن العقل هو ميزان معرفة المفاهيم ... وفي هذا السياق نجد مقولة "رونيه ديكارت" الشهــيرة ...{إنا أفكر إذن إن موجود}...



ان الفلسفة البراغمانية فرضت ذاتها على الواقع البشري ...ولهذا نجدها قائمة في جل مجالاة الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والفنية وفي الاخير....يمكننا القول بان المعرفة الحقه هي التي تنفعنا وتخدمنا في الحياة اليومية ...



و اذا ما نظرنا الى العلاقات الاجتماعية نجد ان كلها محكومة بالنفع.. فالإنسانية هي موقف إيجابي تجاه العالم... مرتكزة على خبرة وفكر و آمال الإنسان.... هي أسلوب حياة شامل يدعم العقل الإنساني والأخلاق العالمية و العدالة ...و يرفض الإيمان بما وراء الطبيعة و العلوم الزائفة والخرافات ...؟!



الإنسانيون يؤمنون أن الخبرة الإنسانية والتفكير العقلاني يمدانا بالمصدر الوحيد لكل من المعرفة والقوانين الأخلاقية اللتين نحيا بهما فهم يرفضون فكرة المعرفة الموحى بها للبشر عن طريق آلهة او كتب مقدسة...اذن فالانسان يقدم نجاحا عمليا في الحياة وذلك بغية تحرير الغقل من القيود ...؟!





من إين أتت الإديـــان !





يقول الشاعر والفيلسوف الاغريقى _ اكسينوفانيس _ لقد خلق الانسان آلهته وجعل لها اجسادا مثل جسده واصواتا مثل صوته وملابسا ترتديها مثل ملابسه ولو ان الخيل والاسود والثيران كان لها أيادى ماهرة يمكن...ان تستخدمها فى الرسم والنحت لرسمت الخيل الاله على هيئة الخيل ولنحتت الثيران تماثيل للاله على هيئة الثور..



يقول اهل الحبشة : ان آلهتنا سوداء البشرة ولها أنوف فطساء...



ويقول اهل تراقيا : ان آلهتنا زرقاء العينين وحمراء الشعر...



وقالت الاساطير القديمة ان :الاله" انكى " والالهة " نمو " خلقا الانسان من طين عند السومريين الاله " مردوخ " خلق الانسان من طين ...



عند البابليين الاله " خنوم " خلق الانسان من طين عند المصريين الاله " بروميثيوس " خلق الانسان من طين...



وعند الاغريق الاله " يهوه " او " الوهيم " خلق الانسان من طين ..



وعند اليهود والمسيحيين الاله " الله " خلق الانسان من طين ...



وعند المسلمين ان السومريين من اول الشعوب القديمة التى قالت ان الانسان خلق من طين...



أن الأديان السماوية الثلاث المعترف بــها فى رقعة الشطرنج الإرضية .. والتي كلها تشترك في أسطورة واحده وهي ميتفازيقية الخلق ...والميثلوجيا الأساطير القديمة والتى تنحدر جميعها من أسطورة الخلق البابلية .. بما فيها الديانة الإولي الإبراهيمية المعتقدة تاريخيا" ومبعثرة في الأساطير واهية صنعت خصيصا" من فرضيات ميتفازيقية وغيبيه غـــريبة ..



وكانت للحضارة السومرية ... البابلية تأثيرا مباشرا وفعالا على ديانات أغلب شعوب العالم ... وخاصة تأثيرها الكلي الواضح على الديانات الإبـــراهمية فى الشــرق الإوســط... وعلى كتبة التوراة والتلمود .. وهو ما سيتناوله البحث ...



التشابه في نصوص الأديان السماوية ناتج عن تداخل أسطورة الخلق البابلية في ثقافة الشعوب الأخرى... فأسطورة آدم وحواء هي أسطورة من ضمن حضارة بابل.... القصة الاولى التي تعود في اصلها الى اساطير البابليين والسومريين تشير بوضوح الى ان الآلهة كانوا راضيين تماما عن هذا العري ... ولم يضعوا له اية قواعد....



الاسطورة الاولى تقدم لنا آدم عاري في رفقة الحيوانات الى ان ظهرت حواء العارية لتصبح الرفيق عوضا عن الحيوانات... آدم العاري مع حيواناته كان انعكاس لصورة اينكيدو حسب صورته في ملحمة جلجامش... في حين ان حواء على صورة شامات وهي كاهنة من اوروك في معابد آنانا....



الاسطورة السومرية تقول ان الآلهة صنعت ...{ الرجل }... من طين وتركته بشكله الاول عاريا يتجول برفقة الحيوانات في الجنة التي كانت... وحسب الاساطير السومرية تقع في منطقة حوض الرافدين... والاكتشافات الاخيرة تشير الى انها تقع في منطقة دول الخليج الحالية...



يقول فراس السواح :_ والاسطورة السومرية المتعلقة بخلق الانسان.. هى اول اسطورة خطتها يد الانسان عن هذا الموضوع ...



وعلى منوالها جرت اساطير المنطقة _ والمناطق المجاورة _ التى استمدت منها عناصرها الاساسية ... وخصوصا فكرة تكوين الانسان من طين ...وفكرة تصوير الانسان على صورة الالهة ....(مغامرة العقل الاولى , فراس السواح , طبعة 9 , دار المنارة سوريا ص 45 ) ..



عن أبي هريرة ، عن النبي ( ص ) قال : خلق الله آدم على صورته طوله سبعون ذراعاً .... مختصر تاريخ دمشق ج 3 جزء 5 ص 125....



وعن أبي هريرة مرفوعاً : لا يضربن أحدكم وجه خادمه ولا يقول لعن الله من أشبه وجهك ... فإن الله خلق آدم على صورة وجهه لسان الميزان ج 3 ص 299 لابن حجر ...



وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال : خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً ثم قال : أذهب فسلم على أولئك النفر ، وهم نفر من الملائكة جلوس ، فاستمع فما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فذهب فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله ، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله ستون ذراعاً ، فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن .. لجنة الإفتاء الوهابية ج 4 ص 368 فتوى رقم 2331.



عن أبي هريره قال : قال رسول الله إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته . . صحيح مسلم ج 8 ص 32.



وانتقلت الاسطورة القديمة ... الى الاساطير الاغريقية فجاء عن بروميثيوس انه خلق الانسان من تراب وماء ... وعندما استوى الانسان قائما ... نفخت الإلهة أثينا فيه الروح وبعد الاف السنين من الاسطورة السومرية والاسطورة المصرية تأتى التوراة وتنقل نفس الاسطورة القديمة سفر التكوين 1 26...



و قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض 27 ... فخلق الله الانسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم سفر التكوين 2 : 7 و جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض و نفخ في انفه نسمة حياة فصار ادم نفسا حية ...



فمنذ حوالي5000 ق. م. ازدهت حضارة سومر كأقدم حضارة معروفة بفي بلاد ما بين النهرين... وقد عرف تاريخها من شذرات الألواح الطينينة المدونة باللغة المسمارية...



وظهر اسم سومر في بداية الألفية الثالثة ق.م. لكن بداية السومريين كانت في الألفية الخامسة ق.م.... حيث إستقر شعب العبيديين بجنوب العراق وكوّنوا المدن السومرية الرئيسية كأور ونيبور ولارسا ولجاش وكولاب وكيش وإيزين وإريدو وأدب. ..



واختلط العبيديون بأهل صحراء الشام والجزيرة العربية عن طريق الهجرة أو شن غارات عليهم....وبعد عام 3250 ق.م. هاجر إليهم السومريون من شمال شرق بلاد مابين النهرين بشمال العراق....





وهؤلاء الوافدون الجدد كانوا يتكلمون لغة ليس لها صلة بأي لغة أخري معروفة وقتها. وكانت خاصة بهم وابتكروا الكتابة على مخطوطات ألواح الطين وبقيت الكتابة السومرية ل2000 عام لغة الإتصالات بين جميع دول الشرق الأوسط وقتها...



ازدهرت سومر في المنطقة التي تقع في الجزء الجنوبي " الأسفل " من حوض دجلة والفرات ويرجح أن أصول السومريين يعود إلى أهل جنوب حوض دجلة والفرات... إضافة إلى هجرات جاءت إلى المنطقة من أواسط آسيا وتعود الحضارة السومرية إلى الألف الرابع قبل الميلاد ...



وهي التي أعطت الخط المسماري وطورت منذ الأزمنة السحيقة مبادئ دينية وروحية بقيت سائدة فترة طويلة وكان لها تأثير على الحضارة المصرية واليونانية والرومانية وحضارة فارس أي على العالم القديم بشكل عام...



وفي هذا يقول سيد القمني :_ في كتابهِ ( قصة الخلق ) : - هناك إشكالية كبرى عن كون اليهود قد جعلوا جماعتهم وأربابهم قطب الدائرة في التوراة ... فنسبوا بطولات الملاحم إلى آبائهم الأوائل أحياناً ... أو نسبوا أبطال أساطير شعوب أخرى إلى أنفسهم ...وإدعوا النسب السلالي إليهم أحياناً أخرى ..



فكانت النتيجة : مزيجاً هجيناً من ثقافات شتى .. تعود إلى الراسب الثقافي لمجموعة كبرى من شعوب المنطقة .. تلاقحت جميعاً على صفحات الكتاب المقدس ..ولعب فيها اليهود دور البطولة المُطلقة - .؟!



حتي إسطورة آدم و حواء تعود في اصلها الى اساطير البابليين والسومريين تشير بوضوح الى ان الآلهة كانوا راضيين تماماً عن هذا العري ولم يضعوا له أية قواعد...



أن الصفائح الطينية للعصر السومري والمكتشفة في مدينة اوروك تخبرنا ان الربة إنانا والمتزوجة من الرب تموزي والمشار اليه في التوراة بإسم تموز... (شهر تمّوز السّابع بين الأشهر لم يكن اختياره صدفة ليكون الرّقم ٧ المُقدّس لأنّه سُمّي بإسم إله)... تحمل الالقاب التالية:..



نن إيدين وتعني سيدة الجنة، إنانا إيدين بمعنى ربّة الجنة.... في النصوص السومرية نجد ان زوج إنانا يسمى مولو إيدين ويعني صاحب الجنة او رجل الجنة الامر الذي يتوافق مع كون إنانا " سيدة الجنة"....



وإذا علمنا ان اكبر المعابد واهمها كان على شرف الربة إنانا والتي وصلت الينا بأسماءها الاربعة: آن، آنو.. إنانا وعشتار فيصبح من السهل فهم عطايا الرجل العاري الى سيدة الجنة (سيدة عدن) التي جرى فيما بعد تحويرها الى أنّا - حنّة = حواء ؟!









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