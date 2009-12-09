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هرتك مولاي


نبيل الخمليشي
الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 13:15
المحور: الادب والفن
    


خدشتني هرتك مولاي بذيلها
وأنت مازلت تثرثر
فانهرها كي لا تتجبر بصمتها
و تتنمر أكثر
كم كان معبدك شفاف قبل الرحيل
ابق مولاي هناك فسرك معرض للغارات
أعدائك مدججين بالانترنيت
ولا غار يؤويك مولاي
شبكتهم قوية وخيوط عناكبك أوهن
كثبان الرمل ما عادت تستر ---نا. سوأتك
فأفكار و أقمار تحوم حولك
لغتهم تطفو فوق العالم و أبجديتك تغرق
أي عار لحق قبيلتك مولاي
ابتسم فأنت على الهواء مباشر
و اذبح ما دمت وهنت روحا وما عدت تقاتل
خذلتك الذبيحة فهي تتألم لكنها تقاوم
ذرات الكون تتعرى داخل المختبرات
وعلوم سحرتك ما عادت تنفع
نداءاتك سيد الكره صمت أذني
حديثك الخرافي أرهقني وأرهقت قواك
تغير الكل من حولك وما زلت تحاول
تعكز ألفك وارحل إلى الصفحة الأخيرة
توسد هائك لأستريح و أطوي كتابك
هرمت هرتك وما جفت بحور مدادك
رأسك مولاي يوجعني وعلاجي تأخر
ظنجة 20/02/2017





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نبيل الخمليشي

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