

النتائج الكاملة لبطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم للرجال والتي فازت بها دولة سلطنة عمان 2017

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5438 - 2017 / 2 / 20 - 09:34

المحور: عالم الرياضة







أقيمت بطولة كاس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم للرجال بدولة عمان خلال الفترة من 15 وحتى 28يناير 2017 واشترك في هذه البطولة الكبيرة 16 دولة وهم سلطنة عمان منظمة البطولة وغينيا والبحرين ومصر وفرنسا والجزائر وألمانيا وإيران وكوريا الشمالية وايرلندا ومالي وقطر وأمريكا وكندا وبولندا وسوريا

وقد فازت بالبطولة دولة سلطنة عمان بعد الفوز في المباراة النهائية علي منتخب قطر 4- 1 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة في وقتها الاصلي والإضافي صفر- صفر وفي مباراة المركز الثالث والرابع للبطولة فازت سوريا علي مصر 6- 5 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بنتيجة 2- 2 واليكم نتائج البطولة بالكامل وهو الآتي

فقد قسمت هذه الدول أو الفرق المشتركة في البطولة إلي أربع مجموعات وهو الأتي :-

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1- المجموعة الأولي تكونت من الآتي:-

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سلطنة عمان وغينيا والبحرين وفرنسا

2- المجموعة الثانية : تكونت من الآتي:-

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الجزائر وألمانيا وإيران وكوريا الشمالية

3- المجموعة الثالثة : تكونت من الأتي:-

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ايرلندا ومالي وقطر وأمريكا

4- المجموعة الرابعة تكونت من الآتي:-

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مصر وكندا وبولندا وسوريا

واليكم نتائج مباريات هذه المجموعات الأربعة وهي الآتي:-

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أولا : نتائج مباريات المجموعة الأولي وهو الآتي:-

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1- سلطنة عمان × وغينيا 5- صفر

2- البحرين × وفرنسا 1- صفر

3- غينيا × وفرنسا 2- 2

4- سلطنة عمان × والبحرين 1- 1

5- البحرين × وغينيا 1- 1

6- سلطنة عمان × وفرنسا 3- 2

وقد صعدت من المجموعة الأولي إلي دور الثمانية للبطولة فريق سلطنة عمان والبحرين

ثانيا : نتائج مباريات المجموعة الثانية وهو الآتي:-

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1- الجزائر × وألمانيا 2- 1

2- كوريا الشمالية × وإيران 2- صفر

3- ألمانيا × وكوريا الشمالية 1- صفر

4- الجزائر × وإيران 3- 1

5- الجزائر × وكوريا الشمالية 2- 1

6- إيران × وألمانيا صفر- صفر

وقد صعدت من المجموعة الثانية إلي دور الثمانية للبطولة فريقي الجزائر وألمانيا

ثالثا : نتائج مباريات المجموعة الثالثة وهو الآتي:-

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1- قطر × وأمريكا 5- 1

2- ايرلندا × ومالي 1- 1

3- مالي × وأمريكا 4- صفر

4- قطر × وايرلندا 3- صفر

5- ايرلندا × وأمريكا 6- 1

6- قطر× ومالي صفر- صفر

وقد صعد من المجموعة الثالثة فريقي قطر ومالي

رابعا : نتائج مباريات المجموعة الرابعة وهو الآتي:-

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1- مصر × وبولندا 1- 1

2- سوريا × وكندا 3- صفر

3- مصر × وكندا 4- صفر

4- سوريا × وبولندا 1- صفر

5- مصر × وسوريا صفر- صفر

6- بولندا × وكندا 6- 1

وقد صعد من المجموعة الرابعة إلي دور الثمانية فريقي مصر وسوريا

خامسا : نتائج مباريات دور الثمانية للبطولة وهو الآتي:-

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1- مصر × والجزائر 2- 1

2- قطر × والبحرين صفر- صفر ثم فوز قطر بضربات الجزاء الترجيحية 4- 2

3- سوريا × وألمانيا 2- 1

4- سلطنة عمان × ومالي 5- صفر

وقد صعد إلي دور الأربعة من مباريات دور الثمانية أربعة فرق هي مصر وقطر وسوريا وسلطنة عمان

سادسا : نتائج مباريات دور الأربعة للبطولة وهو الآتي:-

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1- سلطنة عمان × ومصر 2- 2 ثم فوز عمان بضربات الجزاء الترجيحية 4- 1

2- قطر × وسوريا 2- 2 ثم فوز قطر بضربات الجزاء الترجيحية 4- 1

وقد صعد إلي المباراة النهائية فريقي سلطنة عمان وقطر والفريقان المهزومان من دور الأربعة وهم مصر وسوريا قد لعبوا علي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة

سابعا : نتيجة مباراة تحديد المركز الثالث والرابع للبطولة وهو الآتي:-

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سوريا × ومصر 2- 2 ثم فوز سوريا 6- 5 بضربات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة بالتعادل

ثامنا : نتيجة المباراة النهائية للبطولة وهي الآتي:-

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سلطنة عمان × وقطر صفر- صفر ثم فوز عمان 4- 1 بضربات الجزاء الترجيحية

وتفوز سلطنة عمان ببطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم

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تاسعا : الترتيب النهائي لفرق المربع الذهبي للبطولة وهو الآتي:-

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1- حصول منتخب سلطنة عمان علي بطولة كأس العالم العسكرية والميدالية الذهبية والمركز الأول

2- حصول منتخب قطر علي الميدالية الفضية والمركز الثاني للبطولة

3- حصول منتخب سوريا علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث للبطولة

4- حصول منتخب مصر علي المركز الرابع للبطولة

عاشرا : مثل منتخب سلطنة عمان الفائز بالبطولة اللاعبين الآتي ذكرهم وهم:

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فايز الرشيدي لحراسة المرمي ومحمد السلمي ونادي عوض وسعيد سهيل وباسل الرواحي وحارب السعدي وياسين الشادي وقاسم سعيد وجميل اليحمدي وعبد العزيز القبال ومحمد تقي والمدرب مهنا سعيد

حادي عشر : مثل فريق مصرفي البطولة اللاعبين الآتي ذكرهم وهم :-

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محمد عواد لحراسة المرمي ومحمد رزق ومحمود حمدي الونش وحسام عاشور وعاصم صلاح وصلاح سليمان ورجب بكار وأحمد عيد عبد الملك ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وحسام باولو وعمرو مرعي والمدرب محمد عمر

الثاني عشر مثل فريق سوريا في البطولة اللاعبين الآتي ذكرهم وهم :-

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الحمد مدنية لحارسة المرمي وسمير بلال وعبد الناصر حسن ومؤيد الخولي

ومحمد حمدكو وزكريا كدواني ومحمد الواكد وبهاء الدين الأزدي وعز الدين عوض وعبد الكريم الفاتح وحسين شعيب

وأخيرا :

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ألف مبروك لمنتخب سلطنة عمان الفوز ببطولة كأس العالم العسكرية الثانية لكرة القدم وألف مبروك لفرق المربع الذهبي في البطولة قطر ومصر وسوريا وهارد لك لكل الفرق الآخري

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وإلي لقاء آخر في مقالات وبطولات قادمة إن شاء الله تعالي

















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