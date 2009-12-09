

كيفهات أسعد

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:05

المحور: الادب والفن









حين اراك

حين اراك

كم صرخةً ستروي قلبي

حين اراك

كم شهقةً تلزم صهيل شوقي

كي يهدأ

حين اراك

ساقول : انتظري قليلاً

كم كانت فارغة مقاعد القطار

في رحيلي

وانهكني السعال وحيداً

كم من قصائد ضيعت خاتمتها

وأوراق هجرها الكلمات

في البرد

لا تغادري

قبل ان افرد وجهي الحزين

واخرج من جيوب التجاعيد انغاماً

يهطل فرحاً علي

ويتساقط منها بقاياي

لا تغادري

قبل ان يزهر في روحي عطرك

ويعود الى عشه نبضي

15-2-2017