أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كيفهات أسعد - لقاء


اخر الافلام











المزيد.....

لقاء


كيفهات أسعد
الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:05
المحور: الادب والفن
    


حين اراك
حين اراك
كم صرخةً ستروي قلبي
حين اراك
كم شهقةً تلزم صهيل شوقي
كي يهدأ
حين اراك
ساقول : انتظري قليلاً
كم كانت فارغة مقاعد القطار
في رحيلي
وانهكني السعال وحيداً
كم من قصائد ضيعت خاتمتها
وأوراق هجرها الكلمات
في البرد
لا تغادري
قبل ان افرد وجهي الحزين
واخرج من جيوب التجاعيد انغاماً
يهطل فرحاً علي
ويتساقط منها بقاياي
لا تغادري
قبل ان يزهر في روحي عطرك
ويعود الى عشه نبضي
15-2-2017





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
كيفهات أسعد

إجمالي القراءات: 0
المقالات المنشورة: 0
- قصيدةالشوق
- قصيدة

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الراحل بوستة في البرلمان: شتان ما بين “زعامات” اليوم وقيادات ...
- تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية بالمغرب
- الخبرة الأمنية المغربية مدعوة للمساهمة في حماية الموسم السيا ...
- تمويل أممي لمكافحة الفساد بالمغرب
- فيلم -صبية- الإيراني يفوز بجائزة مهرجان دولي ببلجيكا
- الرباط تشيع الكبير امحمد بوستة من “الشهداء” ظهر هذا السبت
- فيلم لوغان في العرض الأول العالمي بمهرجان برلين
- فيلم لوغان في العرض الأول العالمي بمهرجان برلين
- سوريان من -الخوذ البيضاء- يستعدان لحضور الأوسكار
- غضب بفرنسا لاستخدام الإنجليزية بحملة أولمبياد 2024

المزيد.....
كتب ودراسات
- لا تلومي الوردةَ لا تأكلي العوسج / كريم ناصر
- أمي ، وحكايات المدينة عرب ، تفاصيل اليومي في لحظة الإبداع ! / جابر حسين
- الابعاد الستة / تايف سلوم
- قراءة فلسفية لرواية ساق البامبو(1) (جدلية العلاقة بين تيمة ا ... / محمد بقوح
- مقبرة الأشباح / محمد يوب
- نشأة المسرح العربي الحديث / رياض كامل
- ايام الكرم / مارينا سوريال
- كتاب -رواية السجن الفلسطينية- / رائد الحواري
- شعرية المسرح بين النظرية والإبداع / أبو الحسن سلام
- قراءة تمهيدية في شعر سميح القاسم / رياض كامل

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - كيفهات أسعد - لقاء