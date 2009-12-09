

سناء طباني

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 17:04

المحور: الادب والفن









قصة العشق



سناء طباني

ما زال العشق

يؤلمني

ما زال نبض القلب

يتعبني

ابحث فيه عن

الحب

وعندما أجده

اغسل قلبي

أزيله عني

هو الداء والدواء

الروح والنقاء

هو

نبضات قلب

لنشعر

بالوفاء

الجسد قالب ....

ومن كان جسده بلا

حبيب

كيف يشعر

بالحياة؟

كيف يطرد

الظلمات؟

واحة جف

ماءها

لا خضرة.. زرقة لا

ثمرات

فلنبحث عن الحب

علنا نعيش الحياة

بلا آهات

قد نعشق بغير

موعد

قد نعشق بغير

ميعاد

عندها

نوقد الشموع في

داخلنا

نطرد الظلمات

لا حياة بلا محبة

لا مسكن بلا

رغبات