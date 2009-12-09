

ماذا لو أجبر ترامب المسلمين في اميركا اعتناق المسيحية ودفع الجزية ومن اهل الذمة بقوة السلا ح !

جوزيف شلال

الحوار المتمدن-العدد: 5436 - 2017 / 2 / 18 - 00:54

المحور: الارهاب, الحرب والسلام







المقدمة



لا تستغرب عندما تطرح مثل هكذا اسئلة وتساؤلات , لا جديد في هذا الموضوع والعنوان لانه طبق حرفيا بالعمل والفعل والقول , من اوجده وطبقه على ارض الواقع ويطبق الى هذه الساعة وسوف نثبت ذلك بالادلة والبراهين والاثباتات هم المسلمون فقط وبالتعاون والمشاركة من اله الاسلام ورسوله واتباعه منذ اليوم الاول الذي تاسس فيه الاسلام منذ 1438 عام .

ما رايكم يا ايها الذين تستغربون بمجرد طرح وفتح هذه المواضيع من قبل اتباع الديانات والمعتقدات الاخرى , بهذه الكلمات ,

قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون , اي المسيحيين واليهود , لان في ذلك الزمن الجاهلي كان اله الاسلام لا يعرف اكثر من هؤلاء خارج الجزيرة العربية او ربما لم تكن الاجناس الاخرى من البشرية كالفراعنة والزراداشتية والهنود الحمر وبشر حضارات وادي الرافدين وغيرها قد خلقهما اله الاسلام , وما رايكم بالعهدة العمرية التي طبقت على المسيحيين , ما ذا لو صاغ ترامب او غيره مسودة او وثيقة او قوانين مثل هذه وطبقوها على المسلمين ? .



وما رايكم بشهادة شيوخ الاسلام على تلك الحقائق المرة للتشريعات التي كتبت لتنتقم من المسيحية واليهودية على وجه التحديد والدقة ,



https://www.youtube.com/watch?v=DBDlKSA1QGc



https://www.youtube.com/watch?v=Bnxoox6HB5w



بمجرد ان قام الرئيس الامريكي ترامب باصدار قوانين تنفيذية لحماية بلده وشعبه ولمدة محددة 90 يوما من الارهاب الاسلامي قلبوا الدنيا ولم يقعدوها من خلال التحشيد الاعلامي العربي والاسلامي المزيف ومن خلال داعمي الفكر الارهابي القاعدي وداعش والتطرف والهمجية من بعض الذين يسمون انفسهم كتاب وكتبة ومفكرين ومثقفين ولكن اتضح غبائهم وحقدهم وجهلهم لانهم اصلا من انصاف واقل المتعلمين وتبين ذلك .

الذي ينتمي الى هذا الفكر والعقيدة لا يستطيع الخروج من ثوبه او على الاقل ان يكون ويصبح محايدا وعادلا ويقرا الحدث من جميع النواحي سابقا وحاضرا ومن طبقه وقام به عمليا وفعليا ويقارنها بما يحدث اليوم عالميا وبسبب من والجهة التي تقف وراء كل ما يحدث من جرائم وقتل واغتصاب وتفجيرات وتطهير عرقي والخ , او على الاقل يؤمن بالامر الالهي العين بالعين والسن بالسن , ولكن ترامب الى الان لم يطبق سوى العين بالهدب والسن بالظفر على سبيل المثال ان صح التعبير بذلك .



قوانين ترامب وقوانين داعش ودول الخلافة الاسلامية



لو كانت الدول العربية والاسلامية تمتلك القوة العسكرية والاقتصادية والحضارية بما تمتلكه اوربا والعالم واميركا لكانت ونحن واثقون مليون في المائة بان هذه الدول الاسلامية جميعها وبدون استثناء لكانت قد قضت على الاجناس الاخرى من البشرية وادخلتهم الاسلام بالقوة , حتى موضوع الجزية لم يطبق بل احتمال واحد لا غيره , الاسلام او الموت , من ينكر هذه الحقيقة والامر الالهي هذا يعتبر كافرا ومرتد عن الاسلام وهذا ما كتب في الاحاديث والقران وتم تطبيقه عمليا على ارض الواقع وعلى المسيحيين واليهود والدليل والاثبات انقراض وتطهير عرقي كامل للمسيحيين واليهود في الجزيرة العربية والى هذا اليوم يطبق نفس المبدا والامر الالهي بمنع تسمية سعودي مسيحي او بناء كنيسة او التبشير بالمسيحية وانتهى الامر بمصادرة ومعاقبة كل من يحمل او يجدون لديه كتاب ديني مسيحي او يهودي واي دين اخر على ارض مملكة الشر وانظر وشاهد ما حل باليهود والمسيحيين في جميع الدول العربية والاسلامية من تهجير وتطهير عرقي وديني وقومي وقتل واغتصاب وذبح ونحر وسرقة اموالهم وبيع نسائهم في سوق النخاسة وغير ذلك , وهل لديكم ذرة من الغيرة والانسانية والقيم والشرف بان تنتقدوا قوانين ترامب العادلة والانسانية التي تحمي اميركا والعالم من الارهاب الاسلامي , ان لم تستحي وتخجل افعل ما تريد وتشاء .



https://www.youtube.com/watch?v=9A-N4r29Inw



https://www.youtube.com/watch?v=T5Dyal1b2jA



من يقبل بهذه التعاليم والتفرقة والعنصرية والنازية والفاشية فهو اشبه ما يكون باسوأ حيوان قذر , يقبل على نفسه كل شيئ وحلال له ويجيزه لكن يحرمه ويمنعه على الاخرين , ما هذا الاله الشيطاني الذي يفرق بين البشر الذين خلقهم على الارض ? , بعكس الاله الذي نعرفه فهو اله المحبة والسلام ويحب كل البشرية والعالم بما فيه من خير وسيئ , اذن من هو اشرف وانبل قوانين ترامب او هذا الفكر المتعفن العنصري ? .

الى الان ممنوع التبشير وممنوع بناء المعابد والكنائس وممنوع حرية الاعتقاد وممنوع ترميم الكنائس وممنوع ان يتولى مسيحي منصب رفيع في هذه الدول الراديكالية القمعية , من يرتد عن الاسلام يقتل ويذبح كالحيوان , لكن نراهم نفس الشعوب الاسلامية في الغرب يوزعون القران المترجم المحرف لكي يقشمرون به العقول الغربية النائمةالغبية , ويبنون المراكز والمساجد والجوامع ويدعون الى الاسلام ويفتحون مدارس اسلامية لتعليم الارهاب الاسلامي وغير ذلك من الامتيازات التي منحوها لهم دول الغرب التي يحاربونها ويفجرون فيها وفي النهاية يريدون القضاء عليها عاجلا ام اجلا وكلها باسم الديمقراطية الغربية المزيف التي اصلا لا يؤمنون بها ولا يطبقونها في بلدانهم لانها من المحرمات والممنوعات والثوابت المجمع عليها شرعا .

حتى فيما بينهم واحد يكره الاخر ويكفره , اي السني يكره ويكفر الشيعي وبالعكس , اما في المسيحية يتم معاملة السني والشيعي عندما يتحول الى المسيحية بشرا , ولا تنظر الى كون هذا اسمه علي او محمد او صادق او زينب او من خلفية سنية او شيعية بل انسان كامل حاله حال واكثر من اي مسيحي اصلي .

اذهب الى اي دولة سنية في شمال افريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وغيرها او الى السعودية ودول الخليج او السودان والخ ستجد شعارات // كلا للشيعة // , اذا كان الارهاب الاسلامي واصل الى اتباع المسلمين انفسهم كما هو الحال في ليبيا بين السنة والسنة والعراق بين داعش السنة والسنة والبحرين بين السنة والشيعة وباكستان كذلك ونستطيع القول في جميع الدول العربية والاسلامية هناك ارهاب وعنف وتفرقة وعدم اعطاء الجنسيات والاقامات ومنع دخول اللاجئين وغيرها من الاعمال الا اخلاقية بين المسلمين انفسهم , كيف اذن سيتعامل السني والشيعي مع غير المسلم وخاصة مع المسيحي واليهودي , وفي النهاية ياتون هؤلاء المصابون بجميع العاهات والامراض النفسية والعقلية وخاصة من يدعي بانه من النخب والنخبة المثقفة ويخرج لسانه كالحرباء والافعى التي ترش سمها لتلويث الاخرين ويتحدث عن الاجراءات التي يقوم بها ترامب والاحزاب الوطنية اليمينية في اوربا والغرب ونتمنى ان تحكم هذه الاحزاب لتضع الحدود والنهاية لمسرحية ومهزلة حقوق الارهابيين والقتلة والصعاليك والمجرمين الذين دمروا البشرية والعالم ولا يزالون يمارسون نفس الغطرسة والعنجهية وهذه الهجمات البربرية الحيوانية الهمجية ضد الحضارة والتقدم والانسانية لانهم لا يريدون الاعتراف بها بل بفضائحهم ومهازلهم والعلوم الخرافية والاساطير وفقه الذباب وبول البعير ورضاعة الكبير والقردة الزانية وزواج المسيار والعرفي والمتعة وغيرها من الخزعبلات .



إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء .



https://www.youtube.com/watch?v=q41gcOd7xTI









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