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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - جوزيف شلال - ماذا لو أجبر ترامب المسلمين في اميركا اعتناق المسيحية ودفع الجزية ومن اهل الذمة بقوة السلا ح !
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ماذا لو أجبر ترامب المسلمين في اميركا اعتناق المسيحية ودفع الجزية ومن اهل الذمة بقوة السلا ح !
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|الصفحة الرئيسية - الارهاب, الحرب والسلام - جوزيف شلال - ماذا لو أجبر ترامب المسلمين في اميركا اعتناق المسيحية ودفع الجزية ومن اهل الذمة بقوة السلا ح !