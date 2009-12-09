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بيان حقيقة(1)


تورية بدوي الإدريسي
الحوار المتمدن-العدد: 5435 - 2017 / 2 / 17 - 22:07
المحور: الادب والفن
    


أعترف أني لاشيء
أجيد القراءة
والكتابة فقط
أتلصص ليلا
لأكتب قصصا بالنهار
أعترف أيضا
أني لست سليلة عائلة ملكية
ولا حتى من حاشيتها
لكن أؤكد لكم
أن الشعب ينتمي إلي وليس العكس
أقتني عطوري المزورة من دكان بئيس في حينا
وملابسي،
ملابسي تحمل إسم الماركات
لكنها من سوق للخردة
المهم أني مازلت أتنفس وأتحسس جسمي
وأن رأسي مازال بيت كتفي
كقلعة صامدة في وجه الموت





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تورية بدوي الإدريسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - تورية بدوي الإدريسي - بيان حقيقة(1)