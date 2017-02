فؤاد البغدادي

اوتاوا في السادس عشر من شباط 2017

فمت بتوجيه نداء إلى كل من المستشارة الألمانية ميركيل والرئيس الألماني شتاينماير فيرجى التكرم بنشر الخبر وعلى النحو التالي لطفاً:

العنوان: شركة محامات عالمية بدل المفوضية العليا للإنتخابات

كما دعوت في السابق الى تسليم هيئة النزاهة الى شركة محامات عالمية ادعو الآن ان تسلم المفوضية العليا للإنتخابات الى شركة محامات عالمية بإشراف الأمم المتحدة على أن لا يشترك فيها اي من عراقيي الداخل. لقد اثبتت التجربة أن البرلمان العراقي برلمان فاشل لا يمثل العراقيين بل عبارة عن مجموعات مافيوية همها الاول الإرتزاق والكسب بأي وسيلة. كما إن إشتراك اي ممثل للقضاء العراقي في أعمال هذه الهيئة سيرجعنا الى المربع الأول. فالقضاء العراقي الحالي لا يتمتع بأي إستقلالية تجاه سياسيي الصدفة الذي احتلوا مواقع لا يستتحقوها بعد إحتلال عام 2003. ولكي أكون مخلصاً في دعواي فإني ادعوا المستشارة الألمانية ميركيل والرئيس شتاينماير الى إثارة هذا الموضوع امام مجلس الأمن لإجبار السلطلة الحالية في العراق على الخضوع لمطلب نزاهة المفوضية العليا للإنتخابات.



Wie ich schon früh befürwortete, dass die Integritätskommission von eine Internationalen Anwaltsfirm -dir-ekt verwaltet werden sollte, so befürworte ich jetzt, dass die Oberste Kommission für Wahlen von einer angesehenen Anwaltsfirma übernommen werden sollte, unter Ausschluss der Teilnahme von inländischen Irakern. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das jetzige Irakische Parlament gescheitert hat, es respektiert nicht im geringsten die realen Interessen des Irakischen Volkes und besteht aus bloss Mafias Gruppierungen, deren Hauptanliegen den persönliche Gewinn ist. Auch die Teilnahme von Repräsentanten der jetzigen Irakischen Justitz an der Aussicht der Wahlen wird uns zu Nullpunkt zurück werfen, als diese Justitz ist abhängig von korrumpierten Politikern, die den Irak regieren und durch den Zufall an die Macht kamen, durch die Amerikanische Okkupation im 2003.

Um ehrlich in meinem Aufruf zu sein, ich appelliere an die Kanzlerin Merkel und den Bundespräsidenten Steinmeier

den Fall der Irakischen Wahlen vor dem Sicherheitsrat der UNO zu bringen, um die jetzigen Verwaltung im Irak zu zwingen freie Wahlen zu halten.