

فاطمة الفلاحي

الحوار المتمدن-العدد: 5434 - 2017 / 2 / 16 - 01:37

المحور: الادب والفن









16.



خوف



صمت رهيبٌ يجوب كوامني



حين وشمتني حلماً عصيّا



وقلبا من صقيع



ومساً من جنون



ترطنه جدران الروح



وعلى سفح نجوى أحلامي



تدسُّني في رحم التيه



لتستلذ بخسفي



على مرافئ الوجع



فزاحمتني معابر الأحزان



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من ذاكرة معلقة - فاطمة الفلاحي