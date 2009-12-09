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في إنتظار السلام المستحق


نورة العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:48
المحور: كتابات ساخرة
    


"السلام "
مطلب الأمم و الشعوب و الطبقات الممحوقة ، مطلب اليتامي و المشردين و العاطلين عن الحياة ، مطلب يجتمع بسببه الحكام و يغيب عنه المحكومون ، هكذا جرت العادة و تعودنا علي حياكة المسرحيات و اصدار البيانات لتصل لنا جاهزة مقولبة علي قياس الحاكم الأعظم ، الرب الأعلي لجميع الحكام ، الذي لا ترد له كلمة ولا موقف و إن كان مشوها كأخلاقه البالية و إن كان تافها خاطئا حتي في الصياغة فسيحضي بتصويت الأغلبية الساحقة من القطيع غلمان سيدهم الموقر ، كالدمي الخشبية خيوطها بأصابعه يراقصها علي نغماته و كالعاهرات يضاجعهن بمجرد إخراج بطاقته البنكية و كالنعامات رؤوسهم تستقر تحت التراب خوفا بلا مقاومة لتبقي مؤخراتهم مكشوفة كأفكارهم السياسية و حماقتهم في مقارعة الحجة بالتهكم ، كيف لهذا أن يصنع سلاما !
ولكنهم بعد كل لقاء يصنعونه نراه في الصفحات الأولي للجرائد بعناوين منمقة بالخط الأحمر العريض، و علي القنوات التلفزية الصديقة الشقيقة و لا ننسي الإذاعات طبعا التي تردد علي مدار اليوم نفس المواضيع نفس المدح و التعظيم
يمارسون الشحاذة بوقار إعلاميو السلام فيلق أخر من فيالق الغلمان
أقرأ و أسمع و أشاهد و أضحك بسخط علي هذا الحال الذي أصبح "عادة" و ما أحقر أن نتعود علي السلام المزيف و البيان المزيف و الحاكم المزيف
أما من لم يتعود فستجده يردد سرا و جهرا "لكم سلامكم ولنا سلامنا " في البدء يكون وحيدا مخاطرا محاصرا منبوذا متورطا في تهمة العصيان و رفض "العادة" و "الزيف" و بين سلام و سلام جديد يزداد الحشد و يشتد الصوت و يعلو الصخب و الواحد يصبح ألف و الألف الواعي خير من مئة ألف من النعامات و السلام المنشود لن يأتي أبدا بالركوع سيسقط جريح و قتيل و مشرد و مجنون أخر و سجين و مختطف و منفي ستخلد أسماء رافضي السلام الموجودة في أرشيف إستخباراتهم لتردد بفخر يوم يعلن السلام المستحق و تسقط مؤخرات النعامات منتوفة الريش عارية تماما دامية ...





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الصفحة الرئيسية - كتابات ساخرة - نورة العبيدي - في إنتظار السلام المستحق