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مالذي يجعل من اردوغان رئيساً لدولة بينما اوجلان أسيراً في سجنه


ديلان شرف
الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


التاريخ يكتبه المنتصر في حربه بينما المهزوم والخاسر لن يذكره التاريخ أبداً وان ذكره فقد يتم اعتباره خائناً او عميلاً . لن يسأل احد ، هل كان التاريخ منصفاً ام ان الظروف التي احاطت بالمهزوم جعلت منه خائناً وعميلاً دون وجه حق .
لعل التاريخ في هذه المرة سيتخلى عن عاداته قليلاً وسيبدأ بالإنصاف ، فلا يوجد عاقل في الكون يستطيع ان يتخيل بأن أسير في سجن معزول عن العالم تحالفت اغلب عواصم العالم ضده ، يستطيع وهو في سجنه إدارة شعب خارج السجن ، بل وينجح من خلال فكره وأسلوبه على تشكيل جيش يحارب الآن ارهاب داعش والتي تم تصنيفها ك اخطر تنظيم في العالم .
اوجلان وفي اغلب مرافعاته وكتاباته يدعوا للسلام بين الشعوب في المنطقة وعندما لا تفي السلطات التركية بوعودها ، يكتب مرافعات اخرى يعلن فيها التحدي من سجنه ، ويذكر فيها لسجانيه بأنه لن يقدم اي حلول او وعود حتى تقبل السلطات التركية وتعترف بحقوق الشعب الكوردي .
عند اعتقال اوجلان بعد المؤامرة الدولية عليه ، حكمت السلطات التركية حينها عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت . ولكن الشباب الكوردي في كل أنحاء العالم وقفوا امام السفارات الأوربية ورددوا بصوت واحد ، ان أعدمتم اوجلان فلن تهدأ دولكم ولن نمنحكم الراحة التي تريدونها .
وهنا يكمن الفارق بين قائد مفكر ك اوجلان ودكتاتور ك صدام حسين ، فحين تم اعتقال صدام حسين تم إعدامه في يوم العيد دون ان تتحرك الشعوب العربية لنجدته وحمايته ، بينما في حالة القائد اوجلان تخلى الجميع عن انتمائاته الحزبية والعشائرية الضيقة ، وأعلنوا الثورة في كل دول العالم ، وحينها تأكدت السلطات التركية بأن قرار الإعدام ان حدث ، فسيكون بمثابة بداية ثورة ستحرق تركيا وكل الدول التي تعاونت معها .
نعم توقف قرار الإعدام نتيجة تضحيات الشباب الكوردي وولائهم الكامل والمطلق لقائدهم ، وهذا ما لن يجده اردوغان حين يتم لف حبل المشنقة على رقبته ، حينها لن يجد ردة فعل من الشعب التركي الذي سيتخلى عنه نتيجة جرائمه وتعلقه بالسلطة . ولن ينفعه كذلك تصوير نفسه كحامي الاسلام وسلطانها . ف قذافي كان ملك ملوك افريقا وتم إعدامه وكذلك كان صدام قائد العرب وأعدموه . كل هذه الأمثلة من الرؤساء تم إعدامهم لأنهم وصلوا الى مرحلة نرجسية اعتقدوا فيها انهم يملكون كل شي ، بينما هم كانوا مجرد أدوات استخدمتها أمريكا وروسيا لفترة من الزمن وعند انتهاء الصلاحية تم رميهم الى حيثُ مصيرهم الآن .
من هنا يكمن الفارق بين قائد اختاره شعبه وبقي مخلصاً له ولقضيته وبين قادة اختارتهم أمريكا وروسيا كي يعملوا لصالحها وينفذوا اوامرها .
اكاد اجزم بأن القائد اوجلان الآن يعيش حراً كريماً في سجنه بينما يعيش اردوغان خانعاً ذليلاً في رئاسته .

خلص الكلام 🤓

Dilan Sharaf





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ديلان شرف

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ديلان شرف - مالذي يجعل من اردوغان رئيساً لدولة بينما اوجلان أسيراً في سجنه