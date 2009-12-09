

ديلان شرف

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 17:46

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









التاريخ يكتبه المنتصر في حربه بينما المهزوم والخاسر لن يذكره التاريخ أبداً وان ذكره فقد يتم اعتباره خائناً او عميلاً . لن يسأل احد ، هل كان التاريخ منصفاً ام ان الظروف التي احاطت بالمهزوم جعلت منه خائناً وعميلاً دون وجه حق .

لعل التاريخ في هذه المرة سيتخلى عن عاداته قليلاً وسيبدأ بالإنصاف ، فلا يوجد عاقل في الكون يستطيع ان يتخيل بأن أسير في سجن معزول عن العالم تحالفت اغلب عواصم العالم ضده ، يستطيع وهو في سجنه إدارة شعب خارج السجن ، بل وينجح من خلال فكره وأسلوبه على تشكيل جيش يحارب الآن ارهاب داعش والتي تم تصنيفها ك اخطر تنظيم في العالم .

اوجلان وفي اغلب مرافعاته وكتاباته يدعوا للسلام بين الشعوب في المنطقة وعندما لا تفي السلطات التركية بوعودها ، يكتب مرافعات اخرى يعلن فيها التحدي من سجنه ، ويذكر فيها لسجانيه بأنه لن يقدم اي حلول او وعود حتى تقبل السلطات التركية وتعترف بحقوق الشعب الكوردي .

عند اعتقال اوجلان بعد المؤامرة الدولية عليه ، حكمت السلطات التركية حينها عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت . ولكن الشباب الكوردي في كل أنحاء العالم وقفوا امام السفارات الأوربية ورددوا بصوت واحد ، ان أعدمتم اوجلان فلن تهدأ دولكم ولن نمنحكم الراحة التي تريدونها .

وهنا يكمن الفارق بين قائد مفكر ك اوجلان ودكتاتور ك صدام حسين ، فحين تم اعتقال صدام حسين تم إعدامه في يوم العيد دون ان تتحرك الشعوب العربية لنجدته وحمايته ، بينما في حالة القائد اوجلان تخلى الجميع عن انتمائاته الحزبية والعشائرية الضيقة ، وأعلنوا الثورة في كل دول العالم ، وحينها تأكدت السلطات التركية بأن قرار الإعدام ان حدث ، فسيكون بمثابة بداية ثورة ستحرق تركيا وكل الدول التي تعاونت معها .

نعم توقف قرار الإعدام نتيجة تضحيات الشباب الكوردي وولائهم الكامل والمطلق لقائدهم ، وهذا ما لن يجده اردوغان حين يتم لف حبل المشنقة على رقبته ، حينها لن يجد ردة فعل من الشعب التركي الذي سيتخلى عنه نتيجة جرائمه وتعلقه بالسلطة . ولن ينفعه كذلك تصوير نفسه كحامي الاسلام وسلطانها . ف قذافي كان ملك ملوك افريقا وتم إعدامه وكذلك كان صدام قائد العرب وأعدموه . كل هذه الأمثلة من الرؤساء تم إعدامهم لأنهم وصلوا الى مرحلة نرجسية اعتقدوا فيها انهم يملكون كل شي ، بينما هم كانوا مجرد أدوات استخدمتها أمريكا وروسيا لفترة من الزمن وعند انتهاء الصلاحية تم رميهم الى حيثُ مصيرهم الآن .

من هنا يكمن الفارق بين قائد اختاره شعبه وبقي مخلصاً له ولقضيته وبين قادة اختارتهم أمريكا وروسيا كي يعملوا لصالحها وينفذوا اوامرها .

اكاد اجزم بأن القائد اوجلان الآن يعيش حراً كريماً في سجنه بينما يعيش اردوغان خانعاً ذليلاً في رئاسته .



خلص الكلام 🤓



Dilan Sharaf