

ألاعلام الغربي الناطق بالعربية مخترق ومتاسلم وفاشل ومراوغ

جوزيف شلال

الحوار المتمدن-العدد: 5433 - 2017 / 2 / 15 - 15:04

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







المقدمة

منذ فترة ليست بالقصيرة حاولت بعض الدول الغربية التي لديها مصالح مع الدول العربية من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية بانشاء وفتح اذاعات موجهة الى شعوب الدول العربية من شمال افريقيا الى الشرق , من بين واهم هذه الاذاعات بي بي سي البريطانية ومونتي كارلو الفرنسية ودويجة الالمانية واذاعة موسكو وغيرها .

اسوأ هذه الاذاعات كانت بي بي سي لاسباب وعوامل عديدة , من منا لا يعرف ان سياسات واستراتيجيات الحكومات والانظمة الغربية الاوربية خاصة وعلى راسها ومقدمتها بريطانيا العظمى كانت سياسة استعمارية واحتلالية وهيمنة والسيطرة المباشرة على الدول وشعوبها واقتصادياتها ونهبها واستغلال مواطنيها في حروبها ومعاملها وصناعاتها كالعبيد .

من ابرز المقولات التي كانت سائدة وتطلق على الدول الاستعمارية وخاصة بريطانيا هي , ان الشمس لا تغيب عن المستعمرات البريطانية , ناهيك عن الاستعمار البرتغالي والهولندي والايطالي والاسباني وغيرها , الجهل والغباء الاعمى الغربي الاوربي والمقصود والمتعمد انها كانت لا تتعامل مع شعوب المنطقة الا بدين واحد ومذهب واحد وقومية واحدة الا وهم العرب السنة متجاهلة تماما بوجود اعراق وقوميات واديان وطوائف غير عربية سنية .

الدول الغربية الاوربية تجاهلت والى الان تتجاهل بوجود اكراد ومسيحيين عرب وغير عرب وايزيديين وصابئة وامازيغ وحتى اهملت الدين الاسلامي الشيعي في الدول العربية , لكن تعاملت مع هذا المكون في ايران ومع الشاه بمنظور آخر مختلف تماما عما كانت تتعامل مع الدول العربية السنية وتجاهلت الباقي عمدا لزرع الفتن والتفرقة والعنصرية لان ديمقراطياتها كانت تسرح وتمرح في جحورها وعقولها المتعفنة ضد كل ما هو غير عربي سني , اولى الخطوات التخريبية التي قامت بها المملكة الشيطانية البريطانية عندما اسست وانشات نظام آل سعود من خلال الاسلامي محمد ابن عبد الوهاب .

هذه الدول الغبية التي تدفع الان ثمن الارهاب السني على اراضيها منعت من قيام دولة كردية لشعب يقدر عدد نفوسه باكثر من اربعون مليون كردي , هذه الدول بانظمتها المتعفنة وعلى راسها النظام البريطاني منعت من قيام دولة مسيحية اشورية لتضم كافة المكونات المسيحية الاخرى في المنطقة منطقة الاباء والاجداد وليست للغزاة العرب الذين اتوا من صحراء الجزيرة السعويدة حاليا .

هذه الدول الغربية الاوربية لم تعترف يوما ما بحقوق الاقليات التي ذكرناها قبل قليل والى الان تتجاهل عمدا بالدفاع عن هذه الاقليات بما اصابها ويصيبها من جراء الارهاب الاسلامي السني , لكن في المقابل هذه الدول وبما تقوله وتدعي به زورا وبطلانا باسم الديمقراطية المزيفة ومهزلة حقوق الانسان وغيرها من الخزعبلات الاخرى جلبت واوت منذ عدة عقود والى مسرحية اللاجئين الاخيرة على اراضيها اكثلر من 25 مليون اسلامي سني يكرهون البشرية كلها وعلى راسها المسيحية واليهودية ويقولون بان الغرب كله كافر والدليل الارهاب الذي حصل ويحصل من الاسلام السني وهم الدواعش والقاعدة وغيرها لان جميعهم يمثلون الاسلام الحقيقي .



اذن لماذا هذا الاعلام الفاسد الغربي الموجه عربيا ?



بعد تطور وسائل الاعلام تكنولوجيا وظهور الجيل الاول والثاني من الاعلام المرئي والمسموع وهو محطات وقنوات التلفزيون وبعد ذلك الاعلام والقنوات الموجهةعن طريق الاقمار الصناعية والانترنيت اصبحت تلك المحطات الاذاعية في خبر كان , لان المستمع والمهتم ليس له الوقت والمجال بسماع خزعبلات البث الاذاعي بنشرات اخبار ملفقة ومزيفة وسماع حلقات ابن جهينة والمقفع وتلك الحكايات الخرافية وسماع ايات من الذكر هذه وغيرها التي كانت اذاعة بي بي سي تبيعه للمستمع المسلم السني العربي لتخدره بحبوب وابر المورفين .

اذن اضطرت هذه الدول لانشاء محطات بث صوت وصورة لنفس المشاهد المغلوب على امره , الذي يهتم بالسياسة والعلوم والمجالات الاخرى في الدول العربية هي الطبقة المثقفة والمتعلم دراسيا , بما ان جميع هذه المعلومات وغيرها موجودة وبجميع لغات العالم على مواقع وصفحات الكومبيوتر والانترنيت واليوتوب وبرامج اخرى , اذن لماذا تمول الحكومة البريطانية محطة فضائية ناطقة باللغة العربية وميزانيتها سنويا بمئات الملايين ? , وهي قناة غير محايدة ومخترقة والبعض من الذين يعملون فيها لهم توجهات اسلامية او لهم ايديولوجيات اخرى .

شاهد ولاحظ طبيعة واسلوب واسئلة مقدمي البرامج والاخبار لتتعرف بنفسك اللغة الشيطانية التي تستخدم والمقصود المبهم من خلف وتحت الكواليس , اما اخراج الاخبار والبرامج فهو صفر وزفت اسود مليئ بالامراض الخبيثة التي هي دائما باتجاه واحد لتخدم الارهاب الاسلامي السني , لم نجد يوما ان هذه القناة المخترقة اسلاميا قدمت برامج متوازنة لجميع مكونات المنطقة العربية بما فيهم الاسلام الشيعي المضطهد في السعودية والبحرين واليمن وفي ايام المجرم صدام حسين عندما اضطهد جميع الاقليات والشيعة كذلك باستثناء السنة , السنة الذين اضطهدهم كانوا ينافسون صدام في الحكم ولهذا تخلص منهم وعلى راسهم وزير الدفاع عدنان واقربائه وهم بالعشرات .

قناة 24 فرانس الفرنسية هي كذلك أسوا من غيرها , قناة فاشلة ومخترقة وغلب مذيعيها ومنتجي برامجها ومقدمي برامج النقاش من فئة ولون وشكل واحد وهم من دول شمال افريقيا اي المستعمرات الفرنسية السابقة , هذه القناة لا تعرف ولم تعترف بوجود اقليات دينية وقوميات اخرى في الدول العربية , لان عقول وادمغة وفكر المخترقون لهذه القناة ينطلقون من نفس الفكر الجامد المتخلف العنصري الارهابي الذي لا يعترف ويقر بوجود اي دين وطائفة غير اسلامية سنية على اراضي هذه الدول والدليل دساتيرها تقول ذلك , لا اعتراف بالمسيحية على اراضيها ولا اعتراف بالشيعة على اراضيها ولا اعتراف باي دين اخر وقومية ومذهب وطائفة , اذا كان رب القوم بالدف ناقر فشيمة اهل البيت الرقص والطرب .

اخيرا وليس اخرا قناة دويجة فلا دي دبليو الالمانية وقناة يورو الاوربية الناطقة بالعربية , قنوات سخيفة ولا تقدم جميع الحقائق وهي كذلك مخترقة اسلاميا ومن عقول لا تعرف الا الاتجاه الواحد الاعمى , واختم بان القناة التي تاتي بمذيع معروف تاريخه وخلفيته مع القنوات العربية وخاصة الجزيرة الناطقة باسم داعش والقاعدة لا خير بهذه القناة الممولة اوروبيا ومن ثمارهم وافعالهم تعرفونهم .









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