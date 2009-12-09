

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 21:06

المحور: الادب والفن









من تشاركني كأس الشراب الليلة ؟

من تجود علي

بحضنة وقبلة

من تهمس في أذني

أرق ترتيلة

من تقول لي ثانيةً

أهواك

من لأجلي تفتح البتلة

من تروي لي قصص العشاق

من تقول ما يُحَبُ قوله

من تنقذني من دنيا الوحدة

من تطل علي بوجهها

أجمل طلة

من كموج البحر

تضرب شطآني

من برقتها تغسل السلحلَ

من كطيور الفلامنكو

ترقص معي

تعقد معي أجمل صلة

من كزهور شقائق النعمان

تنمو على روابيي

ترى من حضورها المقلَ

من تحييني ثانية من رفاتي

ليس غيرك

يا ساقية الخمر

في كأسٍ يتوهج من نورها

الدجى

ويضيء الليلَ